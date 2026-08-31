Δες πώς θα είναι το νέο Volkswagen Amarok

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η νέα γενιά του Volkswagen Amarok θα φτάσει στην αγορά το 2027 και θα διαφέρει ριζικά από ότι έχουμε δει μέχρι σήμερα

Το επερχόμενο Volkswagen Amarok για τη Νότια Αμερική πλησιάζει. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η νέα γενιά του pick-up μεσαίου μεγέθους θα φτάσει στην αγορά το 2027 και θα διαφέρει ριζικά από κάθε προηγούμενο Amarok που έχουμε δει μέχρι σήμερα, αφού θα βασίζεται σε τεχνολογία της κινεζικής SAIC.

Η παραγωγή θα γίνει στο εργοστάσιο της Volkswagen στο General Pacheco της Αργεντινής, το ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάζει και το σημερινό μοντέλο, ενώ η νέα του γενιά φαίνεται να προορίζεται κυρίως για τη Νότια Αμερική, με πιθανότητα να εμφανιστεί και σε περιορισμένο αριθμό άλλων αγορών.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η αγαπημένη BMW που παίρνεις με 219 ευρώ τον μήνα – Έχει 170 ίππους

Έχεις παλιό infotainment ή δεν έχεις καθόλου; Αυτές είναι οι λύσεις

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;