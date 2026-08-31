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31.08.2026 10:47

Δες πώς θα είναι το νέο Volkswagen Amarok

31.08.2026 10:47
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Η νέα γενιά του Volkswagen Amarok θα φτάσει στην αγορά το 2027 και θα διαφέρει ριζικά από ότι έχουμε δει μέχρι σήμερα

Το επερχόμενο Volkswagen Amarok για τη Νότια Αμερική πλησιάζει. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η νέα γενιά του pick-up μεσαίου μεγέθους θα φτάσει στην αγορά το 2027 και θα διαφέρει ριζικά από κάθε προηγούμενο Amarok που έχουμε δει μέχρι σήμερα, αφού θα βασίζεται σε τεχνολογία της κινεζικής SAIC.

Η παραγωγή θα γίνει στο εργοστάσιο της Volkswagen στο General Pacheco της Αργεντινής, το ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάζει και το σημερινό μοντέλο, ενώ η νέα του γενιά φαίνεται να προορίζεται κυρίως για τη Νότια Αμερική, με πιθανότητα να εμφανιστεί και σε περιορισμένο αριθμό άλλων αγορών.

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