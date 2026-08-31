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31.08.2026 11:29

Σαντορίνη: Χειροπέδες σε 34χρονο για τέσσερις διαρρήξεις – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς για να μην τον συλλάβουν

31.08.2026 11:29
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Τέσσερις διαρρήξεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις στη Σαντορίνη εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αναζητούνταν και για παρόμοιες υποθέσεις.

Η σύλληψη έγινε χθες, Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, ενώ σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης σχετικών καταγγελιών, ο 34χρονος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από αστυνομικούς. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.345 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και τραπεζική κάρτα που ανήκε σε άλλο πρόσωπο.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος αντιστάθηκε σθεναρά και επιτέθηκε στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να ματαιώσει την προσαγωγή του.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου 2026, ο συλληφθείς φέρεται να διέρρηξε δύο κατοικίες και δύο επιχειρήσεις στη Σαντορίνη, αφαιρώντας συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 28.500 ευρώ.

Παράλληλα, από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα.

Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

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