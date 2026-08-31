Ναυάγιο στην Κερύνεια: Αγωνιώδης έρευνα για τους αγνοούμενους – Η οργή στο ψευδοκράτος, η δραματική διάσωση, η σύλληψη και κατάθεση του καπετάνιου και η άρνηση βοήθειας της Λευκωσίας (Photos/Videos)

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Υπό το βάρος τρομακτικών καταγγελιών για τη συμπεριφορά του πληρώματος, τα μέλη του οποίου έχουν συλληφθεί, συνεχίζεται η αγωνιώδης έρευνα για αγνοούμενους μετά το ναυάγιο καταμαράν στα ανοιχτά της Κερύνειας, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, από τους οποίους 259 ήταν επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών. Προς το παρόν, 18 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για 23 αγνοούμενους.

Η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων του ναυαγίου του καταμαράν της Filojet, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα με εξοπλισμό νυχτερινής όρασης και πλοία, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν και πάλι οι έρευνες από αέρος και θάλασσας. Στα κατεχόμενα έχει κηρυχθεί τριήμερο «εθνικό πένθος», μέχρι τη δύση του ήλιου στις 2 Σεπτεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, ΜΜΕ του ψευδοκράτους έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ακόμα και μικρά παιδιά.

«Όχι αδερφέ μου, όχι. Όλα είναι ψέμα»

Σύμφωνα με το philenews, χθες το βράδυ, μετά τη συνεδρία στο κέντρο διαχείρισης κρίσεως που είχε στηθεί στο λιμάνι της Κερύνειας ο Τουφάν Έρχιουρμαν άρχισε να κάνει δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, όταν σε κάποια στιγμή ένας άνδρας άρχισε να φωνάζει προς το μέρος του ρωτώντας τον αν ζει η γυναίκα του, που ήταν στο πλοίο. Ώρες περίμενε να του πει κάποιος αλλά δεν έλαβε καμιά απάντηση. «Δεν αντέχω αδερφέ μου (abi), δεν αντέχω. Ζει η γυναίκα μου; Πέστε μου, ζει;» Ο τουρκοκύπριος ηγέτης έχοντας δίπλα του τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι οι έρευνες συνεχίζονται με τον άνδρα όμως να λέει «Όχι αδερφέ μου, όχι. Όλα είναι ψέμα».

Εξάλλου, από το απόγευμα χθες, πολλοί συγγενείς που είχαν μαζευτεί έξω από το λιμάνι της Κερύνειας και τα νοσοκομεία όπου είχαν μεταφερθεί οι διασωθέντες άρχισαν να φωνάζουν και να επιτίθενται στους «αστυνομικούς» ζητώντας να πληροφορηθούν εάν οι συγγενείς τους ήταν ζωντανοί, νεκροί ή αγνοούμενοι. Αν ήταν τραυματίες ήθελαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Κάποια νοσοκομεία δημοσιοποίησαν ονόματα των επιβατών που είχαν μεταφερθεί εκεί για περίθαλψη ή έλεγχο. Βίντεο που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο δείχνουν ακόμα και λιποθυμικά επεισόδια από συγγενείς που δεν άντεξαν την πίεση.

Σημειώνεται πως για το ναυάγιο συνελήφθη ο καπετάνιος του πλοίου και επτά μέλη του πληρώματος και έχουν τεθεί υπό κράτηση. Ο Αρικλί ανέφερε ότι το πλοίο έχει καταλήξει στον βυθό της θάλασσας, σε βάθος 514 μέτρων, και πρόσθεσε ότι από την Τουρκία αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ειδικά εξοπλισμένο σκάφος, καθώς και δύτες, προκειμένου να συνδράμουν στην έρευνα. Εν τω μεταξύ, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να εξεταστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού και ότι ο καπετάνιος του πλοίου και επτά μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί «υπό κράτηση».

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι το πλοίο ανατράπηκε όταν χτυπήθηκε διαδοχικά από δύο μεγάλα κύματα. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, μετά το πρώτο κύμα ο καπετάνιος επιχείρησε να επαναφέρει το καταμαράν, αλλά ακολούθησε δεύτερο κύμα, με αποτέλεσμα να αρχίσει η εισροή νερού.Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, πάντως, ότι ο καπετάνιος αντιλήφθηκε την εισροή νερού λίγο μετά τον απόπλου προς τη Σελεύκεια της Μερσίνας και προσπάθησε να επιστρέψει στην Κερύνεια, χωρίς να τα καταφέρει.

Ωστόσο, στις καταθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου, ο καπετάνιος και τα μέλη του πληρώματος υποστήριξαν ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν η πλώρη του πλοίου υπέστη ζημιές από τα κύματα. Παράλληλα υποστήριξαν ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν παρουσίαζαν πρόβλημα κατά την αναχώρηση και ότι το πλοίο διέθετε τις απαιτούμενες άδειες ναυσιπλοΐας και λειτουργίας του. Σύμφωνα με δημοσίευμα, στην κατάθεσή του ο καπετάνιος υποστήριξε ότι «η πλώρη έσπασε από τα κύματα».

Το «δικαστήριο» στο ψευδοκράτος ζήτησε να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται εάν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες. Συγκεκριμένα, το «δικαστήριο» ζήτησε τη συλλογή τεχνικών δεδομένων, την εξέταση μαρτύρων, ενημέρωση σχετικά με το εάν έχει ξεκινήσει αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία, καθώς και τη συμπλήρωση των υπόλοιπων σχετικών εγγράφων.

Μάρτυρας, ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ υποστήριξε ότι όταν επιβάτες ενημέρωσαν το πλήρωμα πως στο καταμαράν έμπαιναν νερά, η απάντηση που έλαβαν ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό». «Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: “Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», περιέγραψε.

"Gemi batıyor! Çocuklar var!"



Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa August 30, 2026

Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «τη χειρότερη θαλάσσια τραγωδία που έχει βιώσει ποτέ η Κύπρος», ο Ουστέλ σημείωσε ότι, «κάθε πτυχή αυτού του περιστατικού θα διερευνηθεί. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια θα αποκαλυφθεί. Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για οποιονδήποτε διαπιστωθεί ότι φέρει ευθύνη ή έχει διαπράξει παράλειψη». Ανακοίνωσε ακόμη ότι αναμενόταν να φτάσει στα κατεχόμενα ένα πλοίο έρευνας και διάσωσης του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνες σε βάθος έως και 1.000 μέτρων.

Μάχη για τη διάσωση

Σημειώνεται ότι ο επιχειρηματίας θαλάσσιων δραστηριοτήτων Φιράτ Γκεντζέρ, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν για βοήθεια με το σκάφος του, περιέγραψε τη δραματική επιχείρηση διάσωσης και τη μάχη των επιβατών για να κρατηθούν στη ζωή. Μιλώντας στο MYK Haber, ο Γκεντζέρ ανέφερε ότι μετέφερε συνολικά περίπου 50 ανθρώπους, ανάμεσά τους βρέφη και μικρά παιδιά. Όπως εξήγησε, το επιβατικό πλοίο είχε αναχωρήσει το πρωί, την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν στην παραλία του Lords Palace Hotel, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα θαλάσσια σπορ.

Οι καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με την περιγραφή του, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με τη θάλασσα να είναι έντονα φουρτουνιασμένη. Μάλιστα, βλέποντας το πλοίο να αποπλέει, ο ίδιος και όσοι βρίσκονταν μαζί του είχαν αναρωτηθεί: «Γίνεται να ταξιδεύει κανείς με τέτοιο καιρό;». Λίγη ώρα αργότερα, ο Γκεντζέρ παρατήρησε κάτι πορτοκαλί να ανοίγει ή να εκτοξεύεται προς τη θάλασσα. Όταν το ίδιο συνέβη άλλες τρεις φορές, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

🚨 FERRY DISASTER OFF NORTHERN CYPRUS



A 267-person Filo Jet ferry capsized and sank off Kyrenia while sailing to Türkiye

-8 dead

-18 missing

-241 rescued

-Wreck lies 514m underwater#Türkiye #โหนกระแส #ต้าเฟ็ดเฟ่ #FERRYDISASTER #FlashTv #Girne pic.twitter.com/n5kasK293m — GlobeUpdate (@Globupdate) August 31, 2026

Επικοινώνησε τότε με την «ακτοφυλακή» στα κατεχόμενα, από την οποία, όπως υποστήριξε, ενημερώθηκε αρχικά ότι δεν είχε υπάρξει κάποια σχετική ειδοποίηση. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο, δέχθηκε τηλεφώνημα με την πληροφορία ότι «το πλοίο βυθίζεται». «Το σκάφος μας ήταν στη στεριά. Το ρίξαμε στο νερό και ήμουν από τους πρώτους που έφτασαν εκεί», ανέφερε. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε μια αγωνιώδης επιχείρηση περισυλλογής ανθρώπων από τη θάλασσα. Ο Γκεντζέρ, μαζί με στελέχη της ακτοφυλακής, προσπαθούσε να ανεβάσει στο σκάφος του όσους περισσότερους επιβάτες μπορούσε.

Όπως είπε, αρχικά επιβιβάστηκαν περίπου 35 με 40 άτομα. Όταν το σκάφος έφτασε πλέον στα όρια της χωρητικότητάς του, η προσπάθεια επικεντρώθηκε κυρίως στη διάσωση βρεφών και παιδιών από τις σωσίβιες σχεδίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατάφερε να μεταφέρει περίπου 15 – 20 παιδιά. Οι σκηνές που περιέγραψε ήταν δραματικές. «Μέσα στη θάλασσα γινόταν μάχη για τη ζωή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι άνθρωποι που βρίσκονταν στο νερό τους παρακαλούσαν να τους σώσουν.

Προτεραιότητα, όπως είπε, δόθηκε σε όσους βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα παιδί που είχε τραυματιστεί στο πόδι. Ο Γκεντζέρ υποστήριξε ακόμη ότι κατά την ανατροπή του πλοίου αρκετές σωσίβιες σχεδίες παρασύρθηκαν από τα κύματα. Ορισμένες από αυτές ήταν άδειες, καθώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, επιβάτες δεν είχαν προλάβει να επιβιβαστούν σε αυτές. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός της τραγωδίας ενδέχεται να αποδειχθεί βαρύτερος.

Αποκαλύψεις κι ερωτήματα

Ο Τούρκος ναυτικός εμπειρογνώμονας και ακαδημαϊκός, Σιενόλ Τσιαλισκάν ανέφερε σε ένα τουρκικό κανάλι ότι τα σκάφη τύπου καταμαράν είναι συνήθως αρκετά δύσκολο να βουλιάξουν, αλλά επέστησε την προσοχή στις πιθανότητες τεχνικών δυσλειτουργιών, ζημιών στο πλοίο η/και ρωγμών, που δεν έγιναν αντιληπτά εγκαίρως, σημειώνοντας τη χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Πρόσθεσε ότι το πλοίο έγειρε πολύ γρήγορα αντί να βυθιστεί αργά και αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί.

Η Τουρκάλα ειδικός στο Ναυτικό Δίκαιο, Εμετιέ Γκιουζιούτγκιουζελί ανέφερε στο τουρκικό κρατικό κανάλι TRT, ότι η έρευνα δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στα αίτια της βύθισης του πλοίου, αλλά και στη διαδικασία εκκένωσης του πλοίου, εάν οι υδατοστεγείς πόρτες λειτουργούσαν, την καταλληλότητα του κύτους του πλοίου, την κατανομή των επιβατών και του φορτίου, τις πιστοποιήσεις και τις επιθεωρήσεις, καθώς και τη χρήση σωστικών λέμβων και λέμβων διάσωσης.

Τόνισε επίσης ότι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία είναι εάν τα απαραίτητα συστήματα για την εκκένωση των 267 ατόμων που επέβαιναν στο πλοίο ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα και σωστά. Τόνισε δε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι καταθέσεις μαρτύρων μαζί με τα τεχνικά και νομικά ευρήματα.

Girne’de Deniz Faciası: Filo Jet Battı, 8 Kişi Hayatını Kaybetti



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olarak batması büyük faciaya yol açtı.



Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak… pic.twitter.com/1aZ3acSCB8 — objektifcesme (@objektifcesme) August 30, 2026

Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι άρχισαν επίσης να θέτουν από χθες ερωτήματα δημόσια για το ναυάγιο επικρίνοντας τον «υπουργό μεταφορών», Ερχάν Αρικλί. Η διευθύντρια της ιστοσελίδα Μπουγκιούν Κίπρις, Αϊσεμντέν Ακίν έγραψε πως αρχικά στο συγκεκριμένο καταραμάν δεν δόθηκε χθες άδεια απόπλου λόγω κακοκαιρίας, αλλά μια ώρα μετά τελικά η έγκριση δόθηκε και το πλοίο βυθίστηκε ανοικτά της Κερύνειας. Η δημοσιογράφος επισημαίνει ότι το «τμήμα λιμένων» υπάγεται στον «υπουργό μεταφορών» και είναι ο Ερχάν Αρικλί που πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί τελικά δόθηκε η άδεια.

«Ποιος άλλαξε την αρχική απόφαση “δεν μπορεί να αποπλεύσει”; Ποιος υπέγραψε το έγγραφο αναχώρησης από το λιμάνι για τη Filo Jet; Σε ποιες πληροφορίες βασίστηκε αυτή η απόφαση; Ο Ερχάν Αρικλί δεν μπορεί απλά να λέει “Το πλοίο επιθεωρήθηκε πριν από δύο μήνες!” Είναι υποχρεωμένος να αποκαλύψει στο κοινό την άδεια διαδρομής, τις εκθέσεις επιθεώρησης και το έγγραφο αναχώρησης από το λιμάνι που εκδόθηκε την ημέρα της τραγωδίας!», έγραψε.

Στο μεταξύ, μια άλλη ιστοσελίδα αναφέρει ότι το καταμαράν, που τώρα ονομάζεται FILO JET, χρησιμοποιούνταν επίσης για δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας – κατεχομένων πριν από 23 χρόνια με το όνομα IRIS JET. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε απόφαση του Γαλλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2009, σύμφωνα με την οποία το IRIS JET λειτουργούσε από τη Meltem Sea Buses για τη μεταφορά επιβατών μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων. Το 2003, το καταμαράν χτύπησε σε αποβάθρα κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού στο λιμάνι και λίγες μέρες αργότερα, είχε αρχίσει να μπάζει νερό σε μια διαδρομή Τουρκίας – κατεχόμενων. Για το περιστατικό υπήρξε διαφορά και δικαστική διαμάχη μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείες και της πλοιοκτήτριας τότε εταιρείας.

Το πλοίο αργότερα άλλαξε ιδιοκτήτες, σημαία, έγινε ανακαίνιση και 23 χρόνια μετά μέσω της Filo jet εκτελεί το ίδιο δρομολόγιο. Μια άλλη δημοσιογράφος, η Αϊσού Μπασρί Ακτέρ έγραψε ότι το καταμαράν με το όνομα FiloJet, με αριθμό IMO 8962034, είναι 26 ετών. Κατασκευάστηκε στη Γαλλία και έχει μια μάλλον περίπλοκη ιστορία, αναφέρει καθώς έχει αλλάξει σημαίες πολλές φορές: είχε σημαίες της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Καραϊβικής, του Παναμά. Κατασχέθηκε και ρυμουλκήθηκε σε ναυπηγείο, όπου παρέμεινε για 4 χρόνια και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε εκτεταμένες επιδιορθώσεις.

The first wave of survivors has been successfully brought to shore after a passenger ferry capsized off North Cyprus. 🚨🌊🚢



Emergency medical teams rushed to Girne Port on Sunday afternoon to receive passengers rescued from the overturned Express catamaran operated by Filo Jet.… pic.twitter.com/XnPo1VPd6K — SG News (@SGNews123) August 30, 2026

Η Ακτέρ επικαλείται δημόσια προσβάσιμα δεδομένα στο διαδίκτυο και σημειώνει ότι από την κατασκευή του το 2000 έως το 2024, το πλοίο χρησιμοποιούσε το όνομα Iris Jet. Τα αρχεία ταξινόμησης, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά στη ναυτιλία – εξηγεί – είναι επίσης πολύπλοκα και φέρνει ως παράδειγμα ότι το πλοίο φαίνεται να έχει αφαιρεθεί από το Ρωσικό Ναυτικό Μητρώο, αλλά η ακριβής ημερομηνία είναι ασαφής. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα αρχεία, γράφει και αναφέρει ότι αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες λέγοντας ότι η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρονται είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η διερεύνηση των πολυάριθμων ισχυρισμών που αφορούν το πλοίο.

Οι τουρκοκύπριοι αρνήθηκαν βοήθεια από τη Λευκωσία

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη του philenews, ότι το καθεστώς των Κατεχομένων, αφού αρνήθηκε τη συνδρομή μέσω ΚΣΕΔ, απευθύνθηκε σε ολλανδική εταιρεία ζητώντας βοήθεια. Το αξιοσημείωτο στην όλη υπόθεση είναι πως οι Ολλανδοί με τη σειρά τους έψαχναν στη Λεμεσό για βοήθεια και επικοινώνησαν με ιδιοκτήτη ρυμουλκού. Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ΚΣΕΔ δήλωσε ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοικτά της Κερύνειας με αποκλειστική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα πληροφορίες, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η θέση της Λευκωσίας σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη, καθώς «όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο». Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα, σημειώνεται σχετικά. Ωστόσο, δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, η απάντηση που στάλθηκε προς το ΚΣΕΔ ήταν απλώς ότι, αν τους χρειαστούν, θα τους ενημερώσουν.

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