Μέση Ανατολή: Υπερδεξαμενόπλοιο χτύπησε νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – Καμία πληροφορία για το πλήρωμα

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Ένα υπερ-δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά και ακινητοποιήθηκε πλήρως, αφού χτύπησε σε δύο ναυτικές νάρκες στο νότιο τμήμα του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η οποία επικαλείται δήλωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Το IRGC ισχυρίζεται ότι το τάνκερ προσπάθησε να διέλθει παράνομα από τη θαλάσσια οδό. Δεν προσδιορίζει το πλοίο ούτε παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πλήρωμά του. Το IRGC προειδοποιεί ότι άλλα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες ασφαλείας του θα αντιμετωπίσουν την ίδια τύχη και δηλώνει ότι η τήρηση των κανονισμών του για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι υποχρεωτική.

Το νέο περιστατικό εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ. Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης που επικαλέστηκε το Reuters, ο αριθμός των ορατών διελεύσεων εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ μειώθηκε σε περίπου πέντε την ημέρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι υψηλότερος, καθώς ορισμένα πλοία έχουν απενεργοποιήσει τα συστήματα αυτόματου εντοπισμού τους, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον κίνδυνο επίθεσης. Η κατάσταση στο Ορμούζ παραμένει ένα από τα κεντρικά σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι νάρκες στις διεθνείς θαλάσσιες οδούς της περιοχής είχαν εξουδετερωθεί ή απομακρυνθεί και είχε προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρούσε να τοποθετήσει νέες θα καταστρεφόταν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ωστόσο, έχουν αμφισβητήσει τη θέση ότι το στενό είναι πλήρως ανοιχτό, επιμένοντας ότι πλοία δεν μπορούν να διέρχονται χωρίς την άδεια και τη συμμόρφωση με τους όρους που θέτει το Ιράν.

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