Αλέξης Γεωργούλης – Μαρία Σολωμού: Η βραδινή έξοδος και ο χορός τους σε μπαρ (Video)

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Μαζί σε μπαρ διασκέδασαν η Μαρία Σολωμού και ο Αλέξης Γεωργούλης, με τους δυο τους να πραγματοποιούν βραδινή έξοδο με αφορμή την ονομαστική εορτή του ηθοποιού.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, οι δυο τους καταγράφονται να διασκεδάζουν ανάμεσα στον κόσμο αγκαλιά, απολαμβάνοντας τη βραδιά.

Πριν από την έξοδό τους, η ηθοποιός έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται με ένα κράνος, όσο ετοιμαζόταν να ανέβει στη μηχανή που οδηγούσε ο Αλέξης Γεωργούλης.

Αρχικά, η Μαρία Σολωμού έκανε χιούμορ για το κράνος, ενώ στη συνέχεια ευχήθηκε δημόσια στον συνάδελφό της, λέγοντας: «Χρόνια πολλά».

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