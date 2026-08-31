Βούλτεψη για Τσιούτσια: Κρατάει «νεοδημοκρατόμετρο» και δεν το ξέρω;

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Επίθεση στον εκπρόσωπο Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκο Τσούτσια, εξαπέλυσε το πρωί της Δευτέρας από τη συχνότητα του Action 24, η Σοφία Βούλτεψη.

«Αυτός τι είναι, έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει και προχωράει;» αναρωτήθηκε η κυρία Βούλτεψη

Η ίδια αναφέρθηκε και στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά: «Για τα εθνικά θέματα, δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Ακόμα και όταν δεν το έλεγε, για ήρεμα νερά προσπαθούσε και αυτός» είπε.

Θύμισε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «ο κ. Σαμαράς τον ένα μήνα, τον Φεβρουάριο του 2013 έμπαιναν οι τουρκικές φρεγάτες σε ελληνικά χωρικά ύδατα, και τον άλλο μήνα, τον Μάρτιο του 2013 πήγαινε στην Τουρκία και έλεγε ότι “είναι μια μεγάλη ημέρα γιατί υπογράψανε 25 συμφωνίες».

«Αν βάλουμε αυτά απλώς δεν με πείθει. Εγώ ήμουν μπροστά στη συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν στην Ουαλία όταν την προηγούμενη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις και δεν είδα να γίνεται καμιά επανάσταση».

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