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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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31.08.2026 12:15

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η Ντόρτμουντ «ανέβασε» την κίνηση των παικτών του ΠΑΟΚ για τα «περαστικά» (photos)

31.08.2026 12:15
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Ο δημοφιλής λογαριασμός «BVB Central», που τον διαχειρίζονται οπαδοί της Μπορούσια Ντόρτμουντ, «ανέβασε» στο X την όμορφη κίνηση των παικτών του ΠΑΟΚ για τα «περαστικά» στον άτυχο Γιάννη Κωνσταντέλια.

Η κίνηση των παικτών του «Δικέφαλου του Βορρά» έγινε μετά την ισοφάριση 1-1, με γκολ του Πέλκα, στην αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Μετά το γκολ του, ο Πέλκας έτρεξε προς τον πάγκο, μαζί με όλους τους συμπαίκτες του και σήκωσαν ένα μπλουζάκι, το οποίο έγραφε «Περαστικά Κωνσταντέλια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

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