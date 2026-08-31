«Γραμμή Μαζινό» στήνει η ΝΔ για τον Σαμαρά: Το… «νεοδημοκρατόμετρο» και η πρόσκληση στα στελέχη του ΛΑΟΣ

Takeaways by to pontiki AI Η Νέα Δημοκρατία αντιδρά έντονα στις δηλώσεις του συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια, ο οποίος κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα για πολιτική αλλοίωση.

Στελέχη της κυβέρνησης απέρριψαν τους χαρακτηρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε αξιοποιήσει στο παρελθόν πρόσωπα από τον ΛΑΟΣ και το ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής, επισημαίνοντας τις αντιφάσεις στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά για τον διάλογο με την Τουρκία.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτήρισε τις φήμες περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό ως κίνηση αποδυνάμωσης της Νέας Δημοκρατίας.

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«Γραμμή άμυνας» απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά στήνει η ΝΔ, ειδικά μετά τη συνέντευξη του στενού συνεργάτη του, Νίκου Τσούτσια, ο οποίος χαρακτήρισε το κυβερνών κόμμα ως «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες». Η ατάκα πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από «γαλάζια» στελέχη, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιχείρησαν να αποκρούσουν τους χαρακτηρισμούς αυτούς.

Πιο χαρακτηριστικός ήταν ο σχολιασμός της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία διερωτήθηκε για τον Ν. Τσούτσια: «Αυτός τι είναι, έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει και προχωράει;», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «για τα εθνικά θέματα, δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Ακόμα και όταν δεν το έλεγε, για ήρεμα νερά προσπαθούσε και αυτός», προσθέτοντας ότι «ήμουν μπροστά στη συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν στην Ουαλία όταν την προηγούμενη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις και δεν είδα να γίνεται καμιά επανάσταση».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (ΕΡΤ), ένας εκ των στελεχών του ΛΑΟΣ που προσχώρησαν στη ΝΔ, είπε ότι η συνέντευξη Τσούτσια ήταν «ατυχής» και υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές συνιστούν, κατά την άποψή του, προσβολή προς τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Συγκεκριμένα, υπενθύμισε ότι ο ίδιος, ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης εντάχθηκαν στη ΝΔ επί προεδρίας Α. Σαμαρά, ο οποίος τους έκανε υπουργούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόσωπα που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο Γιάννης Στουρνάρας και η Λίνα Μενδώνη, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ο Α. Σαμαράς είχε αξιοποιήσει πολιτικά και κυβερνητικά πρόσωπα με αυτή την προέλευση, ενώ υποστήριξε ότι βασικές επιλογές της σημερινής εξωτερικής πολιτικής αποτελούν συνέχεια πολιτικών που είχαν ξεκινήσει επί Α. Σαμαρά. Πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί «εμφυλίους» στο εσωτερικό της παράταξης και ότι, εφόσον δημιουργηθεί νέο κόμμα, θα πρέπει να τηρηθούν κανόνες καλής συμπεριφοράς, χωρίς προσβολές και χωρίς ακύρωση της κοινής πολιτικής διαδρομής.

Αιχμηρός για τις θέσεις του Α. Σαμαρά όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της κύβέρνησης εμφανίστηκε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης (Παραπολιτικά FM), λέγοντας ότι «είναι σεβαστές οι αντιδράσεις του καθενός, πολλώ δε μάλλον ενός πρώην πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά από τη στιγμή που ο ίδιος ασκεί κριτική θα πρέπει να είναι και ο ίδιος δεκτικός σε κριτική και ευτυχώς για όλους μας τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν κρίνονται από τις ιδεοληψίες του καθενός αλλά κρίνονται από αντικειμενικά δεδομένα, τι έχει εισφέρει στη χώρα μια εξωτερική πολιτική».

«Κατηγορεί ο κ. Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της ΝΔ όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε το με ΠΑΣΟΚ. Κατηγορεί για τον διάλογο με την Τουρκία όταν ο ίδιος συζητούσε με την Τουρκία. Επί ημερών Σαμαρά είχαμε 6 κύκλους διερευνητικών επαφών όπου συζητούνταν θέματα οριοθετήσεων θαλασσίων ζωνών. Ο κ.Σαμαράς είδε τον Ερντογάν και υπέγραψε σειρά συμφωνιών και μάλιστα τα έπραξε αυτά ενόσω το 2014 για παράδειγμα είχαμε κοντά 2.500 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου», τόνισε ο ΥΠΕΞ.

Προσέθεσε, δε, ότι «ο κ. Σαμαράς λέει ότι “πρέπει να συζητούμε και να παράγεται αποτέλεσμα”, η απάντηση είναι απλή ας δει κάποιος εάν το 2012 με 2015 παρήχθη ένα θετικό αποτέλεσμα για τις εθνικές θέσεις σε σχέση με το σήμερα. Τεκμηριωμένα μπορώ να συζητήσω ότι σήμερα η ελληνική εθνική θέση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, έχουμε ισχυρή άμυνα, έχουμε ισχυρή οικονομία που μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούμε από θέση ισχύος».

Καταλήγοντας ο Γ. Γεραπετρίτης είπε ότι «δεν μπορώ να μπω στα παραγωγικά αίτια της βούλησης του κ. Σαμαρά εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο ίδιος έχει επιλέξει προφανώς να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, να επανέλθει ως αρχηγός ενός πολιτικού φορέα θα πρέπει να βρει ένα αφήγημα, δυστυχώς όμως όταν το αφήγημα αναφέρεται στα εθνικά η ευθύνη θα πρέπει να είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο».

Ωστόσο, ήταν ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης (ΣΚΑΪ), εκείνος που φάνηκε να συμπυκνώνει την τακτική της ΝΔ έναντι του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι «εδώ και έναν χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο» και σημειώνοντας ότι δεν θυμάται στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να δημιουργείται κόμμα με αποκλειστικό σκοπό «να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται» ο ιδρυτής του».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι από την πλευρά Σαμαρά δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής κάποια συγκεκριμένη κυβερνητική ή προγραμματική πρόταση. «Παλαιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διόρισαν ευρωβουλευτή, τον έκαναν πρόεδρο, τον έκαναν πρωθυπουργό και τώρα λέει “φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτού του κόμματος”», είπε και ισχυρίστηκε ότι πίσω από την προβολή διαφορετικών πολιτικών προσώπων βρίσκονται «συστήματα» που επιδιώκουν την αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τον ίδιο, αφού οι συγκεκριμένοι κύκλοι «δοκίμασαν» πολιτικά τη Μαρία Καρυστιανού, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα ελπίζουν ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα αφαιρέσει ψήφους από τη ΝΔ και θα εμποδίσει την επίτευξη αυτοδυναμίας. «Τώρα η ελπίδα τους είναι μήπως κάνει ένα κόμμα ο κ. Σαμαράς και κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε.

Σχολιάζοντας, δε, τις δηλώσεις Τσούτσια, ο Γ. Φλωρίδης υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνος που ενέταξε στη ΝΔ στελέχη προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης και αναφέρθηκε στην κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ–ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν πήρε κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ», αλλά «πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει. Και καλά έκανε, γιατί εκείνη η κυβέρνηση είχε κάποια προσφορά στη χώρα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά στο briefing, o κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του συνεργάτη του Α. Σαμαρά, επισήμανε ότι «δεν θέλω να μεταφράζω και να διερμηνεύω προθέσεις αλλά δε νομίζω ότι αυτά που είπε ο κ. Τσούτσιας εκφράζουν τον κ. Σαμαρά. Ηγήθηκε της παράταξης και της χώρας ο κ. Σαμαράς. Όπως απάντησε και ο κ. Γεωργιάδης, τα στελέχη του ΛΑΟΣ στη ΝΔ ο κ. Σαμαράς τα έφερε και νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των νεοδημοκρατών. Πολλά στελέχη της κεντροαριστεράς η πλειονότητα πολιετύτηκαν με τη ΝΔ και εξελέγησαν. Τις απαντήσεις τις δίνουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες. Το πιο σημαντικό για να αξιολογήσουμε ένα κόμμα είναι οι πολιτικές».

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου (για τον οποίο ο Α. Σαμαράς είχε πει ότι «μακάρι η χώρα να είχε δέκα Παπασταύρου») χαρακτήρισε κι αυτός ως «πολύ ατυχείς» τις δηλώσεις Τσούτσια. «Δείχνει μια όχι σωστή κατεύθυνση», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «αυτές οι δηλώσεις δεν πιστεύω ότι αντιπροσωπεύουν τον Αντώνη Σαμαρά».

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