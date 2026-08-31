Φλωρίδης κατά Σαμαρά: «Θέλει μόνο να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ, το κόμμα του κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο»

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Σφοδρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Γιώργος Φλωρίδης, υποστηρίζοντας ότι ένα νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δεν θα είχε άλλη πολιτική στόχευση από το να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και να στερήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την αυτοδυναμία. Ουσιαστικά ο κ. Φλωρίδης ανέπτυξε όλη την ρητορική με την οποία η κυβέρνηση θα απαντήσει στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Δικαιοσύνης αμφισβήτησε ευθέως τόσο τη δυναμική όσο και την πολιτική χρησιμότητα ενός νέου φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι εδώ και περίπου έναν χρόνο γίνεται συζήτηση για την ίδρυσή του χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

«Εδώ και έναν χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν θυμάται στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να δημιουργείται κόμμα με αποκλειστικό σκοπό «να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται» ο ιδρυτής του.

«Τον έκανε πρωθυπουργό η ΝΔ και τώρα θέλει να την πλήξει»

Ο Γιώργος Φλωρίδης επιχείρησε να αποδομήσει το αφήγημα της υπό διαμόρφωση πολιτικής πρωτοβουλίας, αντιπαραβάλλοντάς το με τις διακηρύξεις άλλων κομμάτων και πολιτικών αρχηγών.

Όπως είπε, η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει μια πρόταση που –ανεξαρτήτως αξιολόγησης– συνδέεται με ζητήματα της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι επιστρέφει έχοντας αντλήσει συμπεράσματα από την προηγούμενη διακυβέρνησή του, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ότι επιδιώκει να κερδίσει τις εκλογές και να αλλάξει την κυβέρνηση.

Αντίθετα, κατά τον υπουργό, από την πλευρά Σαμαρά δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής κάποια συγκεκριμένη κυβερνητική ή προγραμματική πρόταση.

«Παλαιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διόρισαν ευρωβουλευτή, τον έκαναν πρόεδρο, τον έκαναν πρωθυπουργό και τώρα λέει “φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτού του κόμματος”», υποστήριξε.

Ερωτηθείς εάν μια νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώση της κυβέρνησης, απάντησε αρνητικά: «Εγώ θεωρώ πως όχι. Κόμμα ας κάνει».

«Ο Σαμαράς πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε και στις δηλώσεις του συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσιούτσια, ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή ΝΔ «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον παλιό ΛΑΟΣ». Ο Γιώργος Φλωρίδης υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνος που ενέταξε στη ΝΔ στελέχη προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ–ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν πήρε κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ», αλλά «πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει».

«Και καλά έκανε, γιατί εκείνη η κυβέρνηση είχε κάποια προσφορά στη χώρα», πρόσθεσε.

Καταγγελίες για «συστήματα» που θέλουν να ανακόψουν την αυτοδυναμία

Ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι πίσω από την προβολή διαφορετικών πολιτικών προσώπων βρίσκονται «συστήματα» που επιδιώκουν την αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τον ίδιο, αφού οι συγκεκριμένοι κύκλοι «δοκίμασαν» πολιτικά τη Μαρία Καρυστιανού, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα ελπίζουν ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα αφαιρέσει ψήφους από τη ΝΔ και θα εμποδίσει την επίτευξη αυτοδυναμίας.

«Τώρα η ελπίδα τους είναι μήπως κάνει ένα κόμμα ο κ. Σαμαράς και κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία», δήλωσε. Αναφερόμενος, μάλιστα, στον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι «δεν τραβάει το άλογο», αμφισβητώντας τις εκτιμήσεις που εμφανίζουν τον πρώην πρωθυπουργό να προσεγγίζει ποσοστά της τάξης του 20%.

Ο υπουργός συνέδεσε την προσπάθεια ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών με, όπως είπε, «ολιγαρχικές αντιλήψεις» κέντρων που θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαρτώνται από αυτά.

«Πολιτικά άοπλη απέναντι στην Τουρκία»

Ο Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε αντιφατική τη θέση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα, ενώ ταυτόχρονα –σύμφωνα με τον υπουργό– επιδιώκει να στερήσει από τη ΝΔ την αυτοδυναμία.

Υποστήριξε ότι μια περίοδος κυβερνητικής αστάθειας θα μπορούσε να αφήσει τη χώρα «πολιτικά άοπλη» απέναντι στην Τουρκία, ακόμη κι αν η στρατιωτική και αμυντική της δυνατότητα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.

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