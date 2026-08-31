Ασπίδα του Αχιλλέα: Πέφτουν οι υπογραφές για τον αντιαεροπορικό «θόλο» της Ελλάδας – Ο ρόλος του Ισραήλ και το… ενδιαφέρον της Τουρκίας

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Υπογράφονται σήμερα οι συμβάσεις, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της ισραηλινής SIBAT και των αμυντικών εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, που υλοποιούν τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από το ΚΥΣΕΑ.

Αναφερόμενος στις επικείμενες υπογραφές των συμβάσεων, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την έναρξης της υλοποίησης του προγράμματος – συνολικού κόστους άνω των 3 δισ. ευρώ – δηλώνοντας στο «Βήμα» ότι η «Ασπίδα» είναι «ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας. Εντάσσεται στη μεταρρύθμιση “Ατζέντα 2030”, με την οποία η Πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα. Σε μια νέα αντίληψη για την Άμυνα και την Αποτροπή».

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα έρχεται από το Ισραήλ, δεν αποτελεί μια… αντιγραφή του διαβόητου «Σιδηρού Θόλου» της χώρας, αλλά για ένα για ένα δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων, κέντρων διοίκησης, ηλεκτρονικών συστημάτων, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και διαφόρων τύπων αναχαιτιστικών πυραύλων, τα οποία ως ενιαίο σύστημα θα μπορούν να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν απειλές (από μικρά drones και μαχητικά αεροσκάφη μέχρι πυραύλους cruise και τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους) και να επιλέγουν το κατάλληλο μέσο για την εξουδετέρωσή τους.

Όλα τα «εξαρτήματα» του συστήματος θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, αλλά και με ελληνικούς αισθητήρες, τα υφιστάμενα συστήματα Patriot, τα συστήματα επιτήρησης των Ενόπλων Δυνάμεων και τις τα συστήματα αντιμετώπισης drone που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε νησιά και σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα, όπως εξήγησε ο Ν. Δένδιας, «η ονομασία “Ασπίδα του Αχιλλέα” δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε πέντε επάλληλα στρώματα. Με την ίδια λογική, η σύγχρονη ελληνική “Ασπίδα” συγκροτεί μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνει πέντε επίπεδα. Στη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο, το διάστημα».

Οι Ισραηλινοί προσφέρουν για την «Ασπίδα» τρία βασικά συστήματα αναχαίτισης:

· Το SPYDER, που αφορά κυρίως στόχους εντός μικρού ως μεσαίου βεληνεκούς (ως 40 χλμ.)

· Το BARAK MX (μεσαίο ως μεγάλο βεληνεκές, ως 150 χλμ., για την εξουδετέρωση μαχητικών, πυραύλων cruise, κ.λπ.),

· Το David’s Sling (για στόχους υψηλής αξίας – όπως βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise, UAVs, κ.λπ.), και

· Το σύστημα ραντάρ EL/M-2084, ένα επίγειο κινητό ραντάρ 3D AESA πολλαπλών αποστολών.

Η υπογραφή των συμβάσεων για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί άλλο ένα βήμα για την εμβάθυνση των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ, το οποίο για την Αθήνα αποτελεί στρατηγικό εταίρο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αν και κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι των υπογραφών προηγήθηκαν «διευθετήσεις» σχετικά με τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα του λογισμικού που θα διαχειρίζεται συνολικά το σύστημα, αλλά και για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην υλοποίηση του προγράμματος σε ποσοστό 25% (περίπου 700 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα, ωστόσο, η υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας – Ισραήλ έρχεται σε μια περίοδο τριβών και εντάσεων των δύο χωρών με την Τουρκία, η οποία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν… καλοβλέπει την όλο και στενότερη συνεργασία Αθήνας – Τελ Αβίβ στο επίπεδο της άμυνας, με πρόσφατο έγγραφο του τουρκικού υπουργείου Άμυνας να αναφέρει ότι αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στρατιωτική συνεργασία στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της στρατιωτικής εκπαίδευσης, των ασκήσεων και της τεχνολογίας και ότι η συνεργασία του Ισραήλ με την Ελλάδα «παρακολουθείται στενά», καθώς και ότι η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, θα προστατεύονται «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Τα ζητήματα για την Άγκυρα με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι κατά βάση δύο:

· Πρώτον, η παρουσία σε ελληνικά νησιά (κάποια εκ των οποίων, σύμφωνα με την Τουρκία, οφείλουν να είναι αποστρατιωτικοποιημένα) ισραηλινών οπλικών συστημάτων, και

· Δεύτερον, η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, με την Τουρκία να θεωρεί ότι επιδιώκεται… περικύκλωσή της.

Πρόσφατα, δε, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ισχυρίστηκε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν συγκροτήσει «συμμαχία ασφαλείας» η οποία, κατά τον ίδιο, στρέφεται εναντίον της Τουρκίας – σε αντιπαραβολή με τη «Συμμαχία της Μέκκας», μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, που, όπως είπε, «δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας»…

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