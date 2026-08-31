Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 4 Σεπτεμβρίου – Αναλυτικά τα επιδόματα

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Συνολικά 88.816.664,80 ευρώ θα καταβληθούν σε 116.143 δικαιούχους, από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.
Οι πληρωμές θα γίνουν στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
– στις 31 Αυγούστου, θα καταβληθούν 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026,
– στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
– στις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),
– από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
– στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
– 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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