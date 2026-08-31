Εργασία: Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από τους Ευρωπαίους, οι μισθοί παραμένουν πολύ χαμηλότερα

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Το ευρωπαϊκό «πρωτάθλημα» στις ώρες εργασίας εξακολουθεί να διεκδικεί η Ελλάδα, μόνο που η πρωτιά αυτή δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας περνούν περισσότερες ώρες στη δουλειά από τον μέσο Ευρωπαίο, ενώ σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας η διαφορά φθάνει σχεδόν σε μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα.

Και όλα αυτά σε μια αγορά εργασίας όπου οι αμοιβές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η μεγαλύτερη διάρκεια απασχόλησης δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας.

Τα στοιχεία της έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ είναι αποκαλυπτικά: το 11,6% των απασχολουμένων στην Ελλάδα εργάζεται τουλάχιστον 49 ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία του. Πρόκειται δηλαδή για περισσότερους από έναν στους δέκα εργαζομένους.

Το ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται 6,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 10,1 μονάδες πάνω από τα κράτη-μέλη των Βαλκανίων.

Η μεγάλη απόσταση από την Ευρώπη δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται στη δουλειά 49 και περισσότερες ώρες. Στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως 64 ετών, η συνήθης εβδομαδιαία εργασία στην Ελλάδα διαμορφώνεται στις 41 ώρες, έναντι 37,7 ωρών στην ΕΕ.

Με απλά λόγια, ο εργαζόμενος στην Ελλάδα δουλεύει κατά μέσο όρο περισσότερες από τρεις επιπλέον ώρες κάθε εβδομάδα.

Στις 47,2 ώρες οι αυτοαπασχολούμενοι

Πίσω από τον υψηλό ελληνικό μέσο όρο βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό και η ιδιαίτερη δομή της αγοράς εργασίας, καθώς η χώρα διαθέτει μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων.

Το 2025 οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα εργάζονταν κατά μέσο όρο 47,2 ώρες την εβδομάδα, έναντι 41,9 ωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά ξεπερνά δηλαδή τις πέντε ώρες εβδομαδιαίως.

Στους μισθωτούς η απόσταση είναι μικρότερη. Η μέση εβδομαδιαία απασχόληση βρίσκεται στις 39,1 ώρες, επίδοση ελαφρώς καλύτερη από εκείνη των Βαλκανίων και οριακά καλύτερη από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ωστόσο, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ δεν περιορίζει το πρόβλημα μόνο στον αριθμό των ωρών. Επισημαίνει ότι η εικόνα πρέπει να συνδεθεί και με την ποιότητα της εργασίας, καθώς η ελληνική αγορά συνδυάζει σχετικά χαμηλές αποδοχές με υψηλή εντατικοποίηση της απασχόλησης.

Μεταξύ των παραγόντων που αναδεικνύονται είναι τα κενά στη θεσμική προστασία των εργαζομένων, η κουλτούρα που επικρατεί σε μέρος των επιχειρήσεων, αλλά και η ίδια η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας.

Εμπόριο και τουρισμός στο «κόκκινο»

Η πραγματική διάσταση του προβλήματος γίνεται ακόμη πιο καθαρή στους επιμέρους κλάδους.

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, όπου απασχολείται το 17,6% του συνόλου των εργαζομένων, όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης εργάζονταν το 2025 κατά μέσο όρο 43,3 ώρες την εβδομάδα.

Στις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης η αντίστοιχη διάρκεια βρίσκεται λίγο πάνω από τις 40 ώρες, ενώ στις οικονομίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας φθάνει τις 41,5 ώρες.

Ακόμη και για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση στο ελληνικό εμπόριο, ο μέσος χρόνος φθάνει τις 23,6 ώρες εβδομαδιαίως.

Στη μεταποίηση, αντίστοιχα, η εβδομαδιαία απασχόληση διαμορφώθηκε στις 41,7 ώρες το 2025. Μπορεί να εμφανίζεται οριακά μειωμένη σε σχέση με το 2019, παραμένει όμως υψηλότερη από τις αντίστοιχες επιδόσεις των άλλων ομάδων ευρωπαϊκών χωρών.

Εκεί όμως όπου η ψαλίδα ανοίγει πραγματικά είναι στον τουρισμό και την εστίαση.

Στα καταλύματα και στις επιχειρήσεις εστίασης, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βρίσκονται στη δουλειά κατά μέσο όρο 43,1 ώρες την εβδομάδα, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αντίστοιχος χρόνος είναι μόλις 35,3 ώρες.

Η διαφορά αγγίζει τις οκτώ ώρες. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο εργαζόμενος στον ελληνικό τουρισμό και την εστίαση δουλεύει σχεδόν μία επιπλέον ολόκληρη ημέρα κάθε εβδομάδα σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο συνάδελφό του.

Σε σύγκριση με τις οικονομίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, η διαφορά είναι 5,8 ώρες, με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πέντε ώρες και με τα Βαλκάνια 3,3 ώρες.

Υψηλά παραμένει ο πήχης και στον πρωτογενή τομέα. Στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία η μέση εβδομαδιαία εργασία φθάνει τις 45,1 ώρες, περίπου τρεις περισσότερες από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έξι περισσότερες από τις χώρες των Βαλκανίων.

Τα στοιχεία, τελικά, επαναφέρουν ένα ερώτημα που η ελληνική αγορά εργασίας αποφεύγει εδώ και χρόνια: τι ακριβώς κερδίζει ο εργαζόμενος από τις περισσότερες ώρες στη δουλειά;

Διότι η αύξηση του χρόνου εργασίας από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας ισχυρής οικονομίας. Όταν δεν συνοδεύεται από υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερες αμοιβές και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο απλό: ο εργαζόμενος παραμένει περισσότερες ώρες στη δουλειά, χωρίς να βλέπει αντίστοιχο όφελος στην τσέπη του.

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