Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ιρανικά αντίποινα στην Ιορδανία μετά το αμερικανικό πλήγμα στο Λαράκ – Πάνω από 90 δολάρια το Brent

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Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ και την άμεση απάντηση της Τεχεράνης. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εγκαταστάσεις του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο ιρανικών εκτοξευτήρων, από τον οποίο, σύμφωνα με το Ιράν, υπήρξαν νεκροί και τραυματίες.

Την ίδια ώρα, η νέα ένταση πυροδοτεί ισχυρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, με το Brent να ξεπερνά εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό πλήγμα στο νησί Λαράκ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή τους πρώτους βομβαρδισμούς στο Ιράν έπειτα από περίπου έναν μήνα, πλήττοντας το νησί Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν δύο ιρανικοί εκτοξευτήρες.

«Νωρίτερα (…) οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυραύλων φορτωμένων με θαλάσσιες νάρκες προς τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν «θανάτους και τραυματισμούς», χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, προαναγγέλλοντας παράλληλα αντίποινα.

Η απάντηση της Τεχεράνης με πυραύλους και drones

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην απάντησή τους, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και αποτέλεσε άμεσο αντίποινο για τα αμερικανικά πλήγματα στο Λαράκ.

Στόχος των ιρανικών επιθέσεων ήταν τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές συντήρησης, καθώς και αεροσκάφη που βρίσκονταν σταθμευμένα σε δύο βάσεις στην Ιορδανία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν παράλληλα ότι «οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια» θα προκαλέσει «ακόμη πιο ισχυρά αντίποινα».

Η Ιορδανία ανακοίνωσε την κατάρριψη οκτώ πυραύλων

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέρριψαν οκτώ πυραύλους, οι οποίοι είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, χωρίς να διευκρινίσουν από πού είχαν εκτοξευτεί.

Η ανακοίνωση της Ιορδανίας έγινε λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι είχαν στοχοποιήσει με πυραύλους και drones αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο χασεμιτικό βασίλειο.

Στο ανακοινωθέν τους, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν ότι «κατέστρεψαν επιτυχώς» τους πυραύλους, μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι έπληξε, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Λαράκ, δύο βάσεις στις οποίες είναι εγκατεστημένα ή σταθμεύουν στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ.

Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή άνοδο άνω του 2%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 2,52%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,32 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), καταγράφοντας κέρδη 2,41% και φθάνοντας στα 85,41 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος ακολούθησε την αμερικανική επίθεση το βράδυ της Κυριακής εναντίον των δύο ιρανικών εκτοξευτήρων στο νησί Λαράκ, στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενός θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εχθροπραξίες στην περιοχή είχαν περιοριστεί, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούσαν να καταγράφονται σποραδικά επεισόδια, κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά

Το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, από το οποίο πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, παραμένει στην ουσία κλειστό με απόφαση της Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει θέσει κατά διαστήματα στο στόχαστρο εμπορικά πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την άδειά του, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαντήσει επιβάλλοντας αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς ανέφερε ακόμη ότι την περασμένη εβδομάδα η CENTCOM ολοκλήρωσε επιχείρηση άρσης ναρκών στις διεθνείς οδούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτηρούν στενά την περιοχή και παραμένουν έτοιμες να προστατεύσουν την ελεύθερη διέλευση του εμπορίου σε αυτή την ουσιώδη θαλάσσια οδό», πρόσθεσε.

Από την έναρξη του πολέμου στην εύθραυστη εκεχειρία

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν από κοινού αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε θέτοντας στο στόχαστρο συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο έβαλε τέλος σε 40 ημέρες εντατικών ανταλλαγών βομβαρδισμών και επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Στα μέσα Ιουνίου υπογράφηκε το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης.

Η συμφωνία, ωστόσο, κατέρρευσε τον Ιούλιο, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν και η διπλωματική διαδικασία βρίσκεται έκτοτε σε αδιέξοδο.

Νέο κύμα αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει διαμηνύσει ότι σκοπεύει να εντείνει ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στο Ιράν, το οποίο βρίσκεται εδώ και δεκαετίες αντιμέτωπο με αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα νέα σειρά λεγόμενων «δευτερογενών» κυρώσεων, οι οποίες δεν στρέφονται απευθείας εναντίον της Τεχεράνης, αλλά κατά των εμπορικών εταίρων της.

Τα μέτρα αφορούν, μεταξύ άλλων, τις θαλάσσιες μεταφορές, την αεροπορία, τους ψηφιακούς πόρους, την τεχνολογία και τον χρυσό.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης νέες κυρώσεις σε βάρος 60 προσώπων, εταιρειών και πλοίων, τα οποία κατηγορεί ότι βοηθούν το Ιράν να εξασφαλίζει πετρελαϊκά έσοδα, να προμηθεύεται όπλα και να διεξάγει επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου.

Στο επίκεντρο της πίεσης και η Κίνα

Μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της αμερικανικής πίεσης είναι και η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και κομβικός οικονομικός εταίρος της Τεχεράνης.

Το Πεκίνο αντέδρασε στις κινήσεις της Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί «σθεναρά» τα κινεζικά συμφέροντα και τη συνεργασία του με το Ιράν.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει αναγνωρίσει ότι η χώρα του αντιμετωπίζει «πολλές οικονομικές δυσκολίες». Η Ισλαμική Δημοκρατία, ωστόσο, επιμένει ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να εξασφαλίσει «τίποτα» μέσω της οικονομικής πίεσης.

Η Τεχεράνη αποκλείει παράλληλα την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση αυτή θεωρείται απαράδεκτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην περιοχή, οι οποίοι απαιτούν την πλήρη επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μάλιστα δηλώσει το τελευταίο διάστημα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα γίνουν «αμερικανικό έδαφος».

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