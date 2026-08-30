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30.08.2026 21:16

Μήνυμα Μαδούρο από τη φυλακή: «Η Βενεζουέλα θα αναγεννηθεί»

30.08.2026 21:16
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Ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είχε συλληφθεί από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, την Κυριακή δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του μέσα από τις φυλακές στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιγράφοντάς τες ως ένα «μικρό δώρο αγάπης και ελπίδας» για τα εγγόνια, τα παιδιά και τους υποστηρικτές του.

Οι εικόνες, που δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του στο X (@NicolasMaduro), δείχνουν τον Μαδούρο να χαμογελά και να κάνει το σήμα της νίκης. 

Εμφανίζεται με γκρι φούτερ και φόρμες δίπλα σε έναν τοίχο από τσιμεντόλιθους. Και οι δύο φωτογραφίες φέρουν χρονική σήμανση 25 Ιουνίου 2026, 6:05 μ.μ.

Σε συνοδευτικά μηνύματα, ο Μαδούρο έγραψε ότι αυτός και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, παραμένουν «σταθεροί», με καρδιές γεμάτες αγάπη υποστηρικτών που εκφράζονται μέσω προσευχών, αλληλεγγύης και πράξεων».

Eυχαρίστησε τους υποστηρικτές του για τα λόγια, τις χειρονομίες και τις ευλογίες τους, παρέθεσε το χωρίο από την προς Ρωμαίους Επιστολή 8:37 (“ἀλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς” / “σε όλα αυτά νικούμε ολοκληρωτικά διαμέσου Εκείνου που μας αγάπησε”) και διακήρυξε ότι «ο Θεός θα μεριμνήσει. Η Βενεζουέλα θα αναγεννηθεί».  

Ο Μαδούρο και η Φλόρες κρατούνται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, από τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις σε στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου. 

Αντιμετωπίζουν βαρύτατες ομοσπονδιακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για ναρκωτικά και τρομοκρατία, της εισαγωγής κοκαΐνης καθώς και αδικημάτων που σχετίζονται με όπλα.

Και οι δύο δήλωσαν αθώοι. Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027.

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