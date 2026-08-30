Αποκαταστάθηκε η τηλεματική του ΟΑΣΑ – Eίχε δεχθεί …κυβερνοεπίθεση

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Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού.
Η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας τη Δευτέρα 31/8/2026 θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.
Ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή
Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.
Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.
Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
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