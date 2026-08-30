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30.08.2026 21:31

Κυψέλη: Βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα

30.08.2026 21:31
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Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν άνοιξαν μια βαλίτσα και μέσα εντόπισαν νεκρό βρέφος σε δοχείο.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έκανε ιδιοκτήτης Airbnb στο κέντρο της Αθήνας ότι δεν αποχωρούν από το σπίτι άτομα που το είχαν νοικιάσει και δεν πλήρωναν το προβλεπόμενο αντίτιμο, σημειώνοντας πως έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Όταν μπήκε μαζί με αστυνομικούς για να γίνει έλεγχος στο χώρο, μέσα στο διαμέρισμα ήταν 6 άνθρωποι. Ανάμεσά τους ο 43χρονος που είχε νοικιάσει το χώρο και η 15χρονη κόρη του.

Οι αστυνομικοί μέσα στο διαμέρισμα βρήκαν μεταξύ άλλων και μία βαλίτσα.

Όταν την άνοιξαν, πάγωσε το αίμα τους. Μέσα στη βαλίτσα ήταν ένα δοχείο και μέσα σε αυτό, ένα νεκρό βρέφος!

Οι αστυνομικοί ερευνούν τώρα, τις ακριβείς συνθήκες που βρέθηκε εκεί το νεκρό έμβρυο αλλά τα τα αίτια του θανάτου του.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 21:40
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