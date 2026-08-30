Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δάσος στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Λίγο μετά τις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν συνολικά 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.