Πολύνεκρη τραγωδία στην Κερύνεια: Η στιγμή που άρχισε να βυθίζεται το καταμαράν – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους (Video)

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Τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες του καταμαράν που άρχισε να βυθίζεται καθώς εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερύνεια προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης αποτυπώνει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο καταγράφει τις δραματικές αντιδράσεις των επιβατών στο εσωτερικό του καταμαράν, τη στιγμή που το νερό άρχισε να εισέρχεται στο σκάφος. Αρκετοί επιβάτες εμφανίζονται να φορούν τα σωσίβιά τους, ενώ άλλοι προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον χώρο. Την ίδια ώρα, ακούγονται φωνές και κραυγές αγωνίας, αποτυπώνοντας τον πανικό που επικράτησε λίγα λεπτά πριν από την ανατροπή του πλοίου.

Το νερό άρχισε να εισέρχεται στο καταμαράν από την πλώρη και σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων από την ακτή. Αν και ο καπετάνιος φέρεται να προσπάθησε να επιστρέψει στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερύνειας, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Το σκάφος πήρε μεγάλη κλίση και αναποδογύρισε, ενώ οι επιβάτες πάλευαν για να διασωθούν.

Τουλάχιστον επτά νεκροί – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τον τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, 237 επιβάτες έχουν διασωθεί.

Στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται επιβάτες να βρίσκονται πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος και να περιμένουν βοήθεια, ενώ άλλοι φαίνεται πως αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα όταν το νερό άρχισε να κατακλύζει το εσωτερικό του πλοίου.

Το ταχύπλοο επιβατηγό της εταιρείας Filo Denizcilik απέπλευσε λίγο μετά το μεσημέρι από το τουριστικό λιμάνι της Κερύνειας και, ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα από την ακτή, άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο πλοίαρχος επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά ανατράπηκε.

Στην επιχείρηση και ιδιωτικά σκάφη

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αρχικά τρία σκάφη της τουρκοκυπριακής ακτοφυλακής και τουλάχιστον τρία ιδιωτικά σκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης αλιευτικά και άλλα παραπλέοντα πλοία, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ζητήθηκε συνδρομή από μονάδες της τουρκικής ακτοφυλακής στη Μερσίνη και την Αττάλεια.

Ασθενοφόρα, αστυνομικές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της Κερύνειας για την υποδοχή όσων μεταφέρονται στη στεριά. Το λεγόμενο «υπουργείο Υγείας» των κατεχομένων ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ έχει κινητοποιηθεί επιπλέον υγειονομικό προσωπικό.

«Βαθιά θλίψη και αγωνία» εκφράζει η Λευκωσία

Την «βαθιά θλίψη και αγωνία» εξέφρασε η Λευκωσία μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης.

«Με βαθιά θλίψη και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις μετά τη βύθιση σκάφους ανοικτά της Κερύνειας», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ, στα ελληνικά και τουρκικά ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες, με όλους όσοι βιώνουν αυτή την τραγωδία και με τις οικογένειές τους, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες», αναφέρει.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης, διαθέτοντας κάθε αναγκαίο μέσο. Σε μια τέτοια στιγμή, η προστασία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω από όλα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις τουρκοκυπριακές αρχές τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ναυάγιο επιβατηγού καταμαράν με περίπου 270 επιβαίνοντες στα ανοικτά της Κερύνειας.

Οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται.

Καταγγελίες διασωθέντων για την συμπεριφορά του πληρώματος

Σοκάρει η καταγγελία ενός από τους επιβάτες του σκάφους που ναυάγησε. Ο επιζών, που μίλησε στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kibris, καταλογίζει ευθέως ευθύνες στο πλήρωμα, καθώς διαβεβαίωναν τους επιβάτες ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα», και μετά έσπευσαν να το εκκενώσουν πρώτοι.

«Το πλοίο άρχισε να χτυπάει δυνατά, ”πατ-πατ”… Εμείς καλέσαμε τους υπεύθυνους και τους είπαμε: “Κοιτάξτε, το πλοίο μπάζει νερά”. Κι ένας μας είπε: “Εσείς δεν είστε συνηθισμένοι, δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα”».

«Μετά άρχισε να παίρνει όλο και περισσότερο νερό, άρχισαν να βυθίζονται τα καθίσματα. Ο καπετάνιος συνέχιζε κανονικά. Μετά, παρόλο που ήμασταν σε επικοινωνία με τον καπετάνιο, μάς έλεγαν πάλι “δεν θα γίνει τίποτα” και συνέχισαν».

«Ύστερα έσπασε το μπροστινό μέρος του πλοίου. Μόλις έσκασε η πλώρη, μας είπαν: “Επείγον, βγαίνουμε αμέσως”. Οι ίδιοι έτρεξαν και έφυγαν πρώτοι, ενώ άφησαν τον κόσμο μέσα… Κανείς δεν είχε ασφάλεια για τη ζωή του. Κανείς δεν ενημερώθηκε».

Girne'de alabora olan gemiden kurtulan yolculardan şok iddialar:



"Gemi pat pat vurmaya başladı. Görevlileri çağırdık.



Gemi su alıyor dedik. Bize 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz' dediler.



Sonra iyice su alınca koltuklar kırıldı, kaptan da gelip 'Bir şey olmaz' dedi,… — Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (@ozturk_mustafa) August 30, 2026

«Αφού εξερράγη το πλοίο, τότε μας είπαν: “Πάμε, φεύγουμε!”. Τα τζάμια έσπασαν, το πλοίο βυθίστηκε μέσα στο νερό και πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να βγουν. Αφού έσπασαν τα τζάμια, άρχισαν να λένε ότι πρέπει να φύγουμε. Τα παιδιά και άλλοι άνθρωποι χώθηκαν κάτω από τα καθίσματα. Οι ηλικιωμένες γυναίκες όμως δεν μπορούσαν να χωρέσουν κάτω από τα καθίσματα, εγκλωβίστηκαν…δεν καταφεραν να βγουν».

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