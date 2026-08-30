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30.08.2026 18:58

Κάρπαθος: Σοβαρά τραυματίας 12χρονος που έπεσε με ηλεκτρικό πατίνι – Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ μετά από αεροδιακομιδή στην Αθήνα

30.08.2026 18:58
patini

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Συναγερμός σήμανε στο Διαφάνι Καρπάθου, όταν 12χρονος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι διαθέσιμες υγειονομικές δυνάμεις του νησιού, σύμφωνα με το karpathiakanea.gr

Το παιδί φέρεται αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καρπάθου όπου διασωληνώθηκε, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. 

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, με στρατιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Ο 12χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ο 12χρονος αποσωληνώθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

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