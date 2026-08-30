Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού κοντά σε κατοικίες – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα (Video)

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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με οκτώ οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Στις 17:22 εκδόθηκε μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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