Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού κοντά σε κατοικίες – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα (Video)

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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με οκτώ οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στις 17:22 εκδόθηκε μήνυμα του 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.
Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
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