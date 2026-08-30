search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 18:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2026 16:31

Ηλεία: Μάχη για τη ζωή του δίνει 10χρονος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα – Παραμένει υπό βαθιά καταστολή στη ΜΕΘ (Video)

30.08.2026 16:31
METH-NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ο 10χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς της Ηλείας το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο 10χρονος υποβλήθηκε χθες σε δύο αξονικές τομογραφίες, τα αποτελέσματα των οποίων αξιολογούνται από το ιατρικό προσωπικό.

Ο εντατικολόγος και υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο μικρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος υπό βαθιά καταστολή και ακολουθεί αποιδηματική αγωγή. Οι γιατροί αντιμετωπίζουν το εγκεφαλικό οίδημα το οποίο προκλήθηκε μετά από περίοδο σοβαρής υποξίας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νερό. Η κατάστασή της υγείας του θα επαναξιολογηθεί σε 24 ώρες με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Παράλληλα, ο Α. Ηλιάδης απευθύνει έκκληση στους γονείς μικρών παιδιών να μην μένουν ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή, έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι κρίμα. Να απολαύσουν τη θάλασσα, έχουν ακόμα χρόνο για αυτό, αλλά πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο – Συνελήφθη ο 40χρονος δράστης (Video)

Χανιά: 11χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα – Δίνει μάχη για τη ζωή στα Επείγοντα

Μήλος: Βράχος αποκολλήθηκε και τραυμάτισε 34χρονη τουρίστρια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nasa artemis II – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA εκτόξευσε το νέο διαστημικό της τηλεσκόπιο, το «Nancy Grace Roman»

iceland new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός της Ισλανδίας: «Νίκη για τη δημοκρατία το όχι στο δημοψήφισμα για ένταξη στην ΕΕ»

fotia oropos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού κοντά σε κατοικίες – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα (Video)

chatzidakis_0710_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Πλήρης απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης» – «Η αντιπολίτευση ζει σε άλλη χώρα»

nepal 3
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νεπάλ: Εκατοντάδες μη ταυτοποιημένες σοροί σε μαζικούς τάφους – Αγωνία για τους αγνοούμενους (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

Syntaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη έως και 400 ευρώ μεγαλύτερη: Οι 6 κινήσεις που μπορούν να αυξήσουν το τελικό ποσό - Πίνακες, παραδείγματα, οδηγίες

Konstantelias-Karetsas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας: Αγωνία για το μέγεθος του τραυματισμού του - Το μήνυμα στήριξης του Καρέτσα στον συμπαίκτη του (Photo)

Piracy
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε το πλοίο MV LATUF μετά από αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας ανοιχτά της Σομαλίας

olympiakos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Πρεμιέρα με Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη – Το πρόγραμμα στο Europa League

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 18:07
nasa artemis II – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA εκτόξευσε το νέο διαστημικό της τηλεσκόπιο, το «Nancy Grace Roman»

iceland new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός της Ισλανδίας: «Νίκη για τη δημοκρατία το όχι στο δημοψήφισμα για ένταξη στην ΕΕ»

fotia oropos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού κοντά σε κατοικίες – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα (Video)

1 / 3