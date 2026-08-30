Ηλεία: Μάχη για τη ζωή του δίνει 10χρονος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα – Παραμένει υπό βαθιά καταστολή στη ΜΕΘ (Video)

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Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ο 10χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς της Ηλείας το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο 10χρονος υποβλήθηκε χθες σε δύο αξονικές τομογραφίες, τα αποτελέσματα των οποίων αξιολογούνται από το ιατρικό προσωπικό.

Ο εντατικολόγος και υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο μικρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος υπό βαθιά καταστολή και ακολουθεί αποιδηματική αγωγή. Οι γιατροί αντιμετωπίζουν το εγκεφαλικό οίδημα το οποίο προκλήθηκε μετά από περίοδο σοβαρής υποξίας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νερό. Η κατάστασή της υγείας του θα επαναξιολογηθεί σε 24 ώρες με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Παράλληλα, ο Α. Ηλιάδης απευθύνει έκκληση στους γονείς μικρών παιδιών να μην μένουν ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Αυτό που έγινε την περασμένη Παρασκευή, έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι κρίμα. Να απολαύσουν τη θάλασσα, έχουν ακόμα χρόνο για αυτό, αλλά πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά μας πρόσθεσε.

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