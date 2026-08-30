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30.08.2026 15:42

Μήλος: Βράχος αποκολλήθηκε και τραυμάτισε 34χρονη τουρίστρια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

30.08.2026 15:42
paralia

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Ένα τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στην παραλία «Κλέφτικο», στην νότια Μήλο, όταν βράχος αποκολλήθηκε και τραυμάτισε 34χρονη γυναίκα.

Η τουρίστρια είχε μεταβεί στην περιοχή με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, που πραγματοποιούσε περιήγηση γύρω από το νησί.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας στο «Κλέφτικο», σημειώθηκε αποκόλληση βράχων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Η 34χρονη μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μήλου, για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 16:09
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