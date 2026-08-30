Αλεξάνδρεια: Απατεώνες απέσπασαν 15.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

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Τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας, από την οποία αφαιρέθηκαν 15.000 ευρώ και αντικείμενα αξίας 400 ευρώ, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας. Η απάτη, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, στην Αλεξάνδρεια. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, τριών ημεδαπών ανδρών και μίας ημεδαπής γυναίκας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, η γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας και προσποιήθηκε την υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και της είπε ότι λόγω μεγάλης τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και ότι έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα αντικείμενα από το σπίτι και να τα αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν 15.000 ευρώ, δύο ρολόγια συνολικής αξίας 400 ευρώ και ένα πορτοφόλι, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αφαίρεσαν ένας ημεδαπός άνδρας και η ημεδαπή γυναίκα. Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε δεύτερος ημεδαπός άνδρας, ενώ το αυτοκίνητο είχε εκμισθώσει τρίτος ημεδαπός άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την τυχόν συμμετοχή των εμπλεκομένων και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.Τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας, από την οποία αφαιρέθηκαν 15.000 ευρώ και αντικείμενα αξίας 400 ευρώ, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.Η απάτη, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, στην Αλεξάνδρεια. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, τριών ημεδαπών ανδρών και μίας ημεδαπής γυναίκας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, η γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας και προσποιήθηκε την υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και της είπε ότι λόγω μεγάλης τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και ότι έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα αντικείμενα από το σπίτι και να τα αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν 15.000 ευρώ, δύο ρολόγια συνολικής αξίας 400 ευρώ και ένα πορτοφόλι, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αφαίρεσαν ένας ημεδαπός άνδρας και η ημεδαπή γυναίκα. Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε δεύτερος ημεδαπός άνδρας, ενώ το αυτοκίνητο είχε εκμισθώσει τρίτος ημεδαπός άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την τυχόν συμμετοχή των εμπλεκομένων και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

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