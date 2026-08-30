Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 19χρονου για σεξουαλική παρενόχληση σε παραλία της Περαίας

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Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), σε παραλία της Περαίας, ο 19χρονος προσέγγισε νεαρή αλλοδαπή και τη θώπευσε, ενώ στη συνέχεια επέδειξε τα γεννητικά του όργανα.
Ο 19χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
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