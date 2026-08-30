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ΕΛΛΑΔΑ

30.08.2026 10:53

Γιαννιτσά: Άγριος καυγάς σε μαγαζί – Σοβαρά τραυματισμένος 27χρονος, μία σύλληψη

30.08.2026 10:53
ekav-new
αρχείου

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/8) σε κατάστημα στα Γιαννιτσά, με έναν 27χρονο να τραυματίζεται βαριά έπειτα από καβγά με συνομήλικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν στον ίδιο χώρο μαζί με άλλα άτομα, όταν λίγο πριν από τις 04:00 ξέσπασε λεκτική αντιπαράθεση για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο ένας φέρεται να χτύπησε τον άλλο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον συνομήλικό του που φέρεται να εμπλέκεται στον τραυματισμό, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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