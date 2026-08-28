Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο

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Τέσσερις συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο.

Στην Αθήνα συνελήφθη ένας 36χρονος υπήκοος Μπανγκλαντές, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει πυρκαγιά στον Βοτανικό Κήπο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και ένας αναπτήρας, ευρήματα που εξετάζονται ως ενδείξεις προπαρασκευαστικών ενεργειών για απόπειρα εμπρησμού.

Στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας 60χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση. Ο άνδρας φέρεται να συνδέεται με δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή του και σε ακόμη τέσσερις πυρκαγιές που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα, δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για πυρκαγιές από αμέλεια.

Στην Ιστιαία Ευβοίας συνελήφθη ένας 49χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στην περιοχή Βασιλικά.

Στη Χίο συνελήφθη ένας 68χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος.

Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 27 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 318 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών.

Από αυτές, οι 281 αφορούν εμπρησμό από αμέλεια, ενώ οι 37 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση.

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