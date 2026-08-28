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28.08.2026 14:30

Europa League: Με Μίλαν, Μαρσέιγ και Χόφενχαϊμ ο Ολυμπιακός, ο ΟΦΗ με Μπενφίκα, Λεβερκούζεν στην League Phase

28.08.2026 14:30
ofi-olympiakos

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Ολυμπιακός και ΟΦΗ έμαθαν αντιπάλους στην League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός καθώς έχει εντός έδρας την πιο ισχυρή ομάδα που τουέτυχε (Μίλαν), ενώ οι ομάδες από το 2ο και 3ο γκρουπ δυναμικότητας είναι απολύτως βατές γι αυτόν.

Αντίθετα, δύσκολο μονοπάτι θα έχει ο ΟΦΗ που έπεσε πάνω στην Λεβερκούζεν, την Μπενφίκα του Παυλίδη, την Αντερλεχτ που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, ενώ στο 4ο γκρουπ έπεσε πάνω στην Χόφενχαϊμ, που ήταν η χειρότερη δυνατή κλήρωση.

Το παράδοξο της κλήρωσης είναι ότι η Χόφενχάιμ θα έρθει στην Ελλάδα… δύο φορές.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

  • Μίλαν (εντός)
  • Μαρσέιγ (εκτός)
  • Σπάρτα Πράγας (εντός)
  • Ρεν (εκτός)
  • Γιαγκελόνια (εντός)
  • Τσέλιε (εκτός)
  • Χόφενχαϊμ (εντός)
  • Τορένσε (εκτός)

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ

  • Λεβερκούζεν (εντός)
  • Μπενφίκα (εκτός)
  • Άντερλεχτ (εντός)
  • Ρεν (εκτός)
  • Λεχ Πόζναν (εντός)
  • Στουρμ Γκρατς (εκτός)
  • Χόφενχαϊμ (εντός)
  • Χάποελ Μπεερ Σεβά (εκτός)

Oι ημερομηνίες της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου2027

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