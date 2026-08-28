«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για τον Σεπτέμβριο: «Μαραθώνιος ζέστης μέχρι εκεί που φτάνει το… μάτι του μετεωρολόγου» – SOS και για πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο

Takeaways by to pontiki AI Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για παρατεταμένη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, χωρίς να διαφαίνεται άμεση μεταβολή προς το φθινόπωρο.

Στη δυτική χώρα αναμένονται συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και νότια τα ισχυρά μελτέμια δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, θέτοντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε γενική επιφυλακή.

Πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 4, με τις αρχές να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθείς περιοχές για την αποφυγή εμπρησμών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή πυρκαγιά, ενώ σε περίπτωση κινδύνου πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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Για έναν «θερμό» Σεπτέμβρη προειδοποιεί σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για παρατεταμένο μαραθώνιο ζέστης που σε συνδυασμό με τα μελτέμια που θα εμφανιστούν από το Σάββατο δημιουργούν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, στη Δυτική Ελλάδα θα δημιουργηθούν συνθήκες καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο σε υψηλά επίπεδα, ενώ στα ανατολικά και κυρίως στο νότιο Αιγαίο η ζέστη σε συνδυασμό με τα μελτέμια διαμορφώνει εξαιρετικά δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Συμπέρασμα, ένας Σεπτέμβριος με πάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς να φαίνεται… ίχνος φθινοπώρου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Μαραθώνιος ζέστης μέχρι εκεί που φτάνει το «μάτι» του μετεωρολόγου…”

Σε έναν παρατεταμένο “μαραθώνιο” ζέστης φαίνεται να μπαίνει η χώρα, καθώς μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει με σχετική ασφάλεια το προγνωστικό μάτι του μετεωρολόγου δεν διακρίνεται κάποια ουσιαστική και οργανωμένη αλλαγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη δροσιά.

Πριν όμως μπούμε σε αυτή τη νέα περίοδο επίμονης ζέστης, οι επόμενες ημέρες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η χώρα θα βιώσει δύο διαφορετικές αλλά εξίσου απαιτητικές όψεις του καιρού.

Στη δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία μέχρι αύριο θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα με τον υδράργυρο να φλερτάρει τοπικά με τους 39-40 βαθμούς. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη διάρκεια της ζέστης θα δημιουργήσουν κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ιδιαίτερα σε κλειστές πεδινές περιοχές μακριά από τη θαλάσσια επίδραση.

Την ίδια ώρα, στα ανατολικά και κυρίως στα νότια, το βασικό πρόβλημα δεν θα είναι μόνο η ζέστη αλλά οι πολύ ισχυροί βοριάδες. Το ενισχυμένο μελτέμι, σε συνδυασμό με την ήδη πολύ ξηρή καύσιμη ύλη μετά από μια μακρά θερμή περίοδο, διαμορφώνει εξαιρετικά δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς φτάνει στην ανώτατη κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Με ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να αποκτήσει γρήγορα πολύ δύσκολα ελεγχόμενη συμπεριφορά.

Μετά την πρόσκαιρη ανάσα που θα επιχειρήσει να δώσει η θερμοκρασία στα μέσα της νέας εβδομάδας , η τάση δείχνει ξανά προς τα πάνω. Το θερμό μοτίβο φαίνεται να επιμένει και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το σημαντικό εδώ είναι η διάρκεια. Δεν μιλάμε απαραίτητα για συνεχόμενες ημέρες ακραίων θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά για μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία η ζέστη θα υποχωρεί πρόσκαιρα και στη συνέχεια θα επανέρχεται, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάποια ισχυρή και γενικευμένη ψυχρή μεταβολή.

Με άλλα λόγια, το καλοκαίρι όχι μόνο δεν δείχνει διάθεση να παραδώσει τα όπλα, αλλά φαίνεται αποφασισμένο να διεκδικήσει σημαντικό κομμάτι και από τον Σεπτέμβριο».

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο – Στο “πορτοκαλί” πολλές περιοχές της χώρας

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Ειδικότερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Κρήτης

* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας)

* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)

* Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Σάββατο 29/08



🔴 Κατάσταση συναγερμού 5️⃣σε:



📍 #Κρήτη

📍 #Ρόδο

📍 #Κάρπαθο



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/imsTfVzAEJ — Civil Protection GR (@CivPro_GR) August 28, 2026

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5), ενώ σε μερική επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Παράλληλα, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Τέλος, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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