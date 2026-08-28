Επεισόδιο έξω από σούπερ μάρκετ στη Μύκονο (Video)

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Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στη Μύκονο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ του νησιού.

Σύμφωνα με το mykonoslivetv, οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίου συμπλοκής μεταξύ δύο ανδρών.

Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, δεν υπήρξαν πυροβολισμού παρά μόνο περιστατικό ξυλοδαρμού, με τον ένα από τους εμπλεκόμενους να έχει μαζί του όπλο, το οποίο και στη συνέχεια πέταξε για να το ξεφορτωθεί.

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