Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ (Videos)

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Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο βορειοδυτικό Λονδίνο.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε το πρωί της Παρασκευής για πυρκαγιά σε μια βιομηχανική ζώνη στο Νίσντεν, λίγο λιγότερο από ένα μίλι από τον διάσημο στάδιο.
Τεράστιες στήλες καπνού ήταν ορατές στον ουρανό σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν περισσότερες από 70 κλήσεις που ανέφεραν την πυρκαγιά.
Σε μια δήλωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε: «Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε μια πυρκαγιά στο Χάνα Κλόουζ, στο Νίσντεν.
«Οι κάτοικοι της άμεσης περιοχής θα πρέπει να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται».
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