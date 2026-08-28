Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ (Videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε το πρωί της Παρασκευής για πυρκαγιά σε μια βιομηχανική ζώνη στο Νίσντεν, λίγο λιγότερο από ένα μίλι από τον διάσημο στάδιο.

A major fire has broken out at an industrial site near Wembley stadium in north London.



Twenty fire engines and 125 firefighters are battling the blaze on Hannah Close, Neasden, at what is believed to be an Amazon warehouse🔗https://t.co/IPmZC0wuKO pic.twitter.com/TIz2ZbvpwH — The Telegraph (@Telegraph) August 28, 2026

Τεράστιες στήλες καπνού ήταν ορατές στον ουρανό σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν περισσότερες από 70 κλήσεις που ανέφεραν την πυρκαγιά.

Σε μια δήλωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε: «Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε μια πυρκαγιά στο Χάνα Κλόουζ, στο Νίσντεν.

WARCH: Large fire reported near Wembley Stadium in London following reports of an explosion. pic.twitter.com/spZrxcr6fG August 28, 2026

«Οι κάτοικοι της άμεσης περιοχής θα πρέπει να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται».

Διαβάστε επίσης:

Κυνικός Νετανιάχου: Είπα σε Τουρκία και Συρία να μην έλθουν νότια, δεν έλαβαν το μήνυμα, τους χτυπήσαμε

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν εξελίχθηκε σε εφιάλτη για Τραμπ και παγκόσμια οικονομία

Νεπάλ: Ξανάρχισαν οι έρευνες διάσωσης, 94χρονη βρέθηκε ζωντανή κάτω από συντρίμμια – Στους 489 οι νεκροί (video)