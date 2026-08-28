search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 16:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2026 15:31

Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ (Videos)

28.08.2026 15:31
Untitled design

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε το πρωί της Παρασκευής για πυρκαγιά σε μια βιομηχανική ζώνη στο Νίσντεν, λίγο λιγότερο από ένα μίλι από τον διάσημο στάδιο.

Τεράστιες στήλες καπνού ήταν ορατές στον ουρανό σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν περισσότερες από 70 κλήσεις που ανέφεραν την πυρκαγιά.

Σε μια δήλωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε: «Είκοσι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε μια πυρκαγιά στο Χάνα Κλόουζ, στο Νίσντεν.

«Οι κάτοικοι της άμεσης περιοχής θα πρέπει να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται».

Διαβάστε επίσης:

Κυνικός Νετανιάχου: Είπα σε Τουρκία και Συρία να μην έλθουν νότια, δεν έλαβαν το μήνυμα, τους χτυπήσαμε

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν εξελίχθηκε σε εφιάλτη για Τραμπ και παγκόσμια οικονομία

Νεπάλ: Ξανάρχισαν οι έρευνες διάσωσης, 94χρονη βρέθηκε ζωντανή κάτω από συντρίμμια – Στους 489 οι νεκροί (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
proponitis kefalonia sillipsi- new
Χωρίς κατηγορία

Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο προπονητής που κατηγορείται για βιασμούς ανηλίκων αθλητριών

jiro
MEDIA

Τον Οκτώβριο η σειρά animation «Get Jiro», με σκληρό περιεχόμενο, που βασίζεται στο γράφικ νόβελ του Άντονι Μπουρντέν

C-17 ratcliffe cia- new
ΚΟΣΜΟΣ

Με κάψουλα – «ιπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων» ταξίδεψε ο Ράτκλιφ στη Μόσχα – Τι είναι το ROCC, που εγκαταστάθηκε στο αεροσκάφος του επικεφαλής της CIA

«Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια - Προφυλαχθείτε από τον ιό του Δυτικού Νείλου» - Media
ΥΓΕΙΑ

ΙΣΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Αιχμές για καθυστέρηση ψεκασμών και παραλείψεις από την Περιφέρεια Αττικής

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
01-manolo_miltos_1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα... ήπιαν Καραλής και Τεντόγλου μετά τα μετάλλια (Photo)

hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέση Ανατολή: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones των Χούθι τη νύχτα - 6 εκατ. ευρώ χρωστάει το Ριάντ για τη χρήση τους

kairos zesth thalassa- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Παρατεταμένο θερμό κύμα και αποφασιστικό μελτέμι

windmill-new-123
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροταξικό για ΑΠΕ: Η Νάξος «επικήρυξε» τον Παπασταύρου - Προσφεύγει στο ΣτΕ για τα αιολικά πάρκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 16:15
proponitis kefalonia sillipsi- new
Χωρίς κατηγορία

Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο προπονητής που κατηγορείται για βιασμούς ανηλίκων αθλητριών

jiro
MEDIA

Τον Οκτώβριο η σειρά animation «Get Jiro», με σκληρό περιεχόμενο, που βασίζεται στο γράφικ νόβελ του Άντονι Μπουρντέν

C-17 ratcliffe cia- new
ΚΟΣΜΟΣ

Με κάψουλα – «ιπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων» ταξίδεψε ο Ράτκλιφ στη Μόσχα – Τι είναι το ROCC, που εγκαταστάθηκε στο αεροσκάφος του επικεφαλής της CIA

1 / 3