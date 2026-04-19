Φιλανθρωπικός αγώνας στο Γουέμπλεϊ: Ο Μαξ Φος έβαλε φωτιά στην κίτρινη κάρτα που δέχτηκε από τον διαιτητή (Video)

Ο Μαξ Φος, είναι ένας από τους πλέον έμπειρους στα… κόλπα εναντίον των διαιτητών, στους φιλανθρωπικούς αγώνες ποδοσφαίρου, Sidemen, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε πραγματικά τον εαυτό του, πετυχαίνοντας το πιο τρελό και εντυπωσιακό του κόλπο.

Μπορεί πριν από δύο χρόνια, να κέρδισε το χειροκρότημα βγάζοντας μια κάρτα UNO στον πρώην διαιτητή της Premier League, Μαρκ Κλάτενμπεργκ και πέρυσι (όταν δέχτηκε πάλι κίτρινη κάρτα), να την έκοψε σε δεκάδες κομματάκια, κερδίζοντας για ακόμα μία φορά το χειροκρότημα του κόσμου, χθες όμως έδωσε ρέστα.

Αυτή τη φορά ήταν σειρά για ένα πιο εντυπωσιακό κόλπο, με τον έμπειρο Υoutuber να βάζει κυριολεκτικά φωτιά στην κάρτα που του έδειξε ο διαιτητής, κάνοντας τους πάντες να τον αποκαλέσουν μάγο!

Πιο συγκεκριμένα, με τον διαδικτυακό αστέρα Μάρλον Γκαρσία να περνάει μέσα από τη μεσαία γραμμή, ο σταρ του Strictly, Τζορτζ Κλαρκ, προσπάθησε να τον ρίξει κάτω πριν τελικά πέσει στο… αντιαθλητικό τάκλιν του Φος. Όπως ήταν αναμενόμενο ο , αφού βεβαιώθηκε πως είχε κίτρινη κάρτα στο τσεπάκι του, την έδειξε στον Φος, περιμένοντας το κόλπο του.

Ο Υoutuber, σόκαρε τους πάντες μέσα στο Γουέμπλεϊ, όταν άρπαξε την κάρτα από τον διαιτητή Κλάτενμπεργκ (ήταν αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα) και αφού την έδειξε στο πλήθος, την κάψει με τρόπο μαγικό μπροστά σε 90.000 άτομα!

Οι οπαδοί που παρακολουθούσαν ενθουσιάστηκαν με την επίδειξη, χαρακτηρίζοντάς τον κωμικά μάγο του γηπέδου.

Ένας οπαδός έγραψε: «Εντάξει, μόλις είδα ένα βίντεο με τον Μαξ Φος να βάζει φωτιά σε μια κίτρινη κάρτα. Με έχουν ξαναβάλει στο… παιχνίδι.

Ένας άλλος τον κορόιδευε που ξεπέρασε το δικό του κόλπο πέρυσι, αστειευόμενος: «Ο Μαξ Φος το κάνει ξανά και το κάνει καλύτερα».

Ο Φος είναι youtuber, ραδιοφωνικός παρουσιαστής και προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των φιλανθρωπικών αγώνων Sideman.

Η περσινή διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 4,7 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του Children in Need.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Αγωνιστική – «φωτιά» για τον τίτλο – Μεγάλα ντέρμπι σε Allwyn Arena και Λεωφόρο

Πεκίνο: Ανθρωποειδή ρομπότ συνέτριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ του ημιμαραθωνίου (Video)

O Σάσα Βεζένκοφ πρώτος σκόρερ της Euroleague