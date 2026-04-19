search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 19:40
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.04.2026 17:32

Φιλανθρωπικός αγώνας στο Γουέμπλεϊ: Ο Μαξ Φος έβαλε φωτιά στην κίτρινη κάρτα που δέχτηκε από τον διαιτητή (Video)

card

Ο Μαξ Φος, είναι ένας από τους πλέον έμπειρους στα… κόλπα εναντίον των διαιτητών, στους φιλανθρωπικούς αγώνες ποδοσφαίρου, Sidemen, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε πραγματικά τον εαυτό του, πετυχαίνοντας το πιο τρελό και εντυπωσιακό του κόλπο.

Μπορεί πριν από δύο χρόνια, να κέρδισε το χειροκρότημα βγάζοντας μια κάρτα UNO στον πρώην διαιτητή της Premier League, Μαρκ Κλάτενμπεργκ και πέρυσι (όταν δέχτηκε πάλι κίτρινη κάρτα), να την έκοψε σε δεκάδες κομματάκια, κερδίζοντας για ακόμα μία φορά το χειροκρότημα του κόσμου, χθες όμως έδωσε ρέστα.

Αυτή τη φορά ήταν σειρά για ένα πιο εντυπωσιακό κόλπο, με τον έμπειρο Υoutuber να βάζει κυριολεκτικά φωτιά στην κάρτα που του έδειξε ο διαιτητής, κάνοντας τους πάντες να τον αποκαλέσουν μάγο!

Πιο συγκεκριμένα, με τον διαδικτυακό αστέρα Μάρλον Γκαρσία να περνάει μέσα από τη μεσαία γραμμή, ο σταρ του Strictly, Τζορτζ Κλαρκ, προσπάθησε να τον ρίξει κάτω πριν τελικά πέσει στο… αντιαθλητικό τάκλιν του Φος. Όπως ήταν αναμενόμενο ο , αφού βεβαιώθηκε πως είχε κίτρινη κάρτα στο τσεπάκι του, την έδειξε στον Φος, περιμένοντας το κόλπο του.

Ο Υoutuber, σόκαρε τους πάντες μέσα στο Γουέμπλεϊ, όταν άρπαξε την κάρτα από τον διαιτητή Κλάτενμπεργκ (ήταν αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα) και αφού την έδειξε στο πλήθος, την κάψει με τρόπο μαγικό μπροστά σε 90.000 άτομα!

Οι οπαδοί που παρακολουθούσαν ενθουσιάστηκαν με την επίδειξη, χαρακτηρίζοντάς τον κωμικά μάγο του γηπέδου.

Ένας οπαδός έγραψε: «Εντάξει, μόλις είδα ένα βίντεο με τον Μαξ Φος να βάζει φωτιά σε μια κίτρινη κάρτα. Με έχουν ξαναβάλει στο… παιχνίδι.

Ένας άλλος τον κορόιδευε που ξεπέρασε το δικό του κόλπο πέρυσι, αστειευόμενος: «Ο Μαξ Φος το κάνει ξανά και το κάνει καλύτερα».

Ο Φος είναι youtuber, ραδιοφωνικός παρουσιαστής και προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των φιλανθρωπικών αγώνων Sideman.

Η περσινή διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 4,7 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του Children in Need.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Αγωνιστική – «φωτιά» για τον τίτλο – Μεγάλα ντέρμπι σε Allwyn Arena και Λεωφόρο

Πεκίνο: Ανθρωποειδή ρομπότ συνέτριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ του ημιμαραθωνίου (Video)

O Σάσα Βεζένκοφ πρώτος σκόρερ της Euroleague

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση με… μήνυμα από τον Αυλωνίτη: Επιτέθηκε στον Φλωρίδη γιατί χαρακτήρισε «συνέχεια της Χρυσής Αυγής» την Κωνσταντοπούλου

ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 56χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα Ευβοίας

ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρησμός σε συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο: «Αυξάνεται η βία», προειδοποιεί ο Αρχιραβίνος

ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Αυτά είναι τα τρία σημεία που «χαλάνε» τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Εμπλουτισμός ουρανίου, αποθέματα και Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές – Έρχονται οι MyKataggelies

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3