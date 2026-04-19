Πεκίνο: Ανθρωποειδή ρομπότ συνέτριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ του ημιμαραθωνίου (Video)

Επιταχύνοντας σε σημείο ώστε μερικά απ΄ αυτά να θυμίζουν τον θρύλο της Τζαμάικα Γιουσέιν Μπολτ, τα ανθρωποειδή ρομπότ έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ ανθρώπινου ημιμαραθωνίου στο Πεκίνο την Κυριακή, επιδεικνύοντας τις θεαματικές τεχνολογικές εξελίξεις της Κίνας στον τομέα.

Θεατές παρατάχθηκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν τις μηχανές να αγωνίζονται, μερικές απίστευτα γρήγορες και σχεδόν τόσο περίπλοκες όσο ένα ρομπότ Terminator, κι άλλες με πολύ πιο στοιχειώδεις διαστάσεις κι επιδόσεις.

Ο ημιμαραθώνιος Γιζουάνγκ έθεσε αντιμέτωπα ρομπότ, που στέκονταν όρθια στα δύο πόδια, με ανθρώπους – κάθε ομάδα έτρεχε σε μια παράλληλη αλλά ξεχωριστή πίστα για να αποφύγει τις συγκρούσεις.

🔴 INFO – #Chine : Lors d’un marathon de robots à #Pékin, des programmeurs ont été aperçus en train de courir ordinateur à la main derrière les machines. Une scène aussi improbable que symbolique de l’ère technologique actuelle. pic.twitter.com/9vUOA1ufax — FranceNews24 (@FranceNews24) April 18, 2026

Το νικητήριο ρομπότ, εξοπλισμένο με αυτόνομο σύστημα πλοήγησης κι εκπροσωπώντας την κινεζική εταιρεία smartphone Honor, ολοκλήρωσε τα περίπου 21 χιλιόμετρα σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, μια μέση ταχύτητα περίπου 25 χλμ./ώρα σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Είναι ταχύτερο από τον χρόνο του πρώτου ανθρώπου που αγωνίστηκε, αλλά το πιο σημαντικό, είναι ταχύτερο σχεδόν επτά λεπτά από το παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών (57 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα), που κατείχε ο δρομέας από την Ουγκάντα, Τζέικομπ Κιπλίμο.

Η πρόοδος που σημειώθηκε σε αυτόν τον ημιμαραθώνιο είναι θεαματική σε σύγκριση με τη διοργάνωση του 2025. Τότε, το νικητήριο ρομπότ χρειάστηκε τρεις φορές περισσότερο χρόνο (2 ώρες, 40 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα), ενώ είχε πολλές πτώσεις.

Οι κινήσεις των μηχανών ήταν πολύ πιο ομαλές φέτος και ο αριθμός των συμμετεχουσών ομάδων αυξήθηκε από περίπου είκοσι σε πάνω από εκατό, σημάδι του αυξανόμενου ενθουσιασμού για τον τομέα, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν γίνει ένα συνηθισμένο θέαμα στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και σε δημόσιους χώρους.

«Λυπηρό για την ανθρωπότητα»

«Νομίζω ότι σε τρία έως πέντε χρόνια, θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας» για «δουλειές του σπιτιού, κάνοντας παρέα στους ηλικιωμένους», ακόμη και για «επικίνδυνες δουλειές, όπως η πυρόσβεση», είπε ο Σίε Λέι, ένας 41χρονος θεατής που ήρθε με την οικογένειά του.

Ο ημιμαραθώνιος είχε ως στόχο να διαδώσει αυτές τις τεχνολογίες στο ευρύ κοινό και να τονώσει την καινοτομία. Απόδειξη της ζωτικότητας του τομέα, οι επενδύσεις στην Κίνα στη ρομποτική και την λεγόμενη «ενσωματωμένη» Τεχνητή Νοημοσύνη έφτασαν τα 73,5 δισεκατομμύρια γιουάν (9,4 δισεκατομμύρια ευρώ) μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με μελέτη επίσημου φορέα.

«Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι ήταν στην κορυφή. Αλλά τώρα, κοιτάξτε: τα ρομπότ, όσον αφορά την αυτόνομη πλοήγηση, τουλάχιστον σε μια αθλητική διοργάνωση, αρχίζουν να μας ξεπερνούν», χαμογέλασε ο Λέι.

»Από τη μία πλευρά, είναι λίγο λυπηρό για την ανθρωπότητα. Αλλά η τεχνολογία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μας ανοίγει επίσης τόσους πολλούς νέους ορίζοντες».

