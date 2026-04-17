Euroleague: Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές, αλλά… χωρίς απευθείας εισιτήριο – Μάχη με Μονακό στα play-in

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Euroleague, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 97-62 της Εφές στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ωστόσο, παρά την άνετη νίκη, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν απευθείας συμμετοχή στην οκτάδα, καθώς η Ζάλγκιρις πήρε το αποτέλεσμα που χρειαζόταν απέναντι στην Παρί.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη διαδικασία των play-in, όπου θα διεκδικήσει την είσοδό της στα playoffs. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Μονακό, η οποία κατέλαβε την 8η θέση, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 21/04 στο «Telekom Center Athens». Το διακύβευμα είναι η 7η θέση, που θα τους στείλει πάνω στη Βαλένθια.

Σε περίπτωση ήττας από τους Μονεγάσκους, ο Παναθηναϊκός θα έχει ακόμη μία ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στις 24/04 θα αντιμετωπίσει ξανά εντός έδρας τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, διεκδικώντας την 8η θέση, η οποία οδηγεί σε αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό σκέλος του αποψινού ματς, οι «πράσινοι» δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Απέναντί τους βρέθηκε μια Εφές χωρίς βαθμολογικό κίνητρο και με σημαντικές απουσίες, γεγονός που διευκόλυνε το έργο των γηπεδούχων. Η ομάδα του Αταμάν διατήρησε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 22-16.

Ξεχωριστή παρουσία είχε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος επέστρεψε σε υψηλά επίπεδα απόδοσης σημειώνοντας 24 πόντους. Την ίδια επίδοση είχε και ο Κέντρικ Ναν, ενώ σημαντική συμβολή προσέφεραν τόσο ο Ματίας Λεσόρ με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, όσο και ο Κένεθ Φαρίντ, που σημείωσε 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

