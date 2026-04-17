ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 23:33
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

17.04.2026 23:18

Euroleague: Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές, αλλά… χωρίς απευθείας εισιτήριο – Μάχη με Μονακό στα play-in

17.04.2026 23:18
euroleague-pao

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Euroleague, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 97-62 της Εφές στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ωστόσο, παρά την άνετη νίκη, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν απευθείας συμμετοχή στην οκτάδα, καθώς η Ζάλγκιρις πήρε το αποτέλεσμα που χρειαζόταν απέναντι στην Παρί.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη διαδικασία των play-in, όπου θα διεκδικήσει την είσοδό της στα playoffs. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Μονακό, η οποία κατέλαβε την 8η θέση, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 21/04 στο «Telekom Center Athens». Το διακύβευμα είναι η 7η θέση, που θα τους στείλει πάνω στη Βαλένθια.

Σε περίπτωση ήττας από τους Μονεγάσκους, ο Παναθηναϊκός θα έχει ακόμη μία ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στις 24/04 θα αντιμετωπίσει ξανά εντός έδρας τον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, διεκδικώντας την 8η θέση, η οποία οδηγεί σε αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό σκέλος του αποψινού ματς, οι «πράσινοι» δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Απέναντί τους βρέθηκε μια Εφές χωρίς βαθμολογικό κίνητρο και με σημαντικές απουσίες, γεγονός που διευκόλυνε το έργο των γηπεδούχων. Η ομάδα του Αταμάν διατήρησε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 22-16.

Ξεχωριστή παρουσία είχε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος επέστρεψε σε υψηλά επίπεδα απόδοσης σημειώνοντας 24 πόντους. Την ίδια επίδοση είχε και ο Κέντρικ Ναν, ενώ σημαντική συμβολή προσέφεραν τόσο ο Ματίας Λεσόρ με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, όσο και ο Κένεθ Φαρίντ, που σημείωσε 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Διαβάστε επίσης:

Νόβακ Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Όπεν της Μαδρίτης

Η Ράγιο Βαγιεκάνο…πίκρανε την ΑΕΚ, αλλά παρέδωσε μαθήματα – Η φιλοσοφία ομάδας και οπαδών, το αντιφασιστικό κίνημα και ο… Γρηγορόπουλος

Conference League: ΑΕΚ με μέλλον – Αντίο στην Ευρώπη με ψηλά το κεφάλι και νίκη 3-1 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, συγκλονιστικές στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφεια





euroleague-pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές, αλλά… χωρίς απευθείας εισιτήριο – Μάχη με Μονακό στα play-in

19xroni-argostoli-kefalonia-thanatos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς 

joseph-aoun
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Αούν στο Ισραήλ: «Δεν θα παραχωρήσουμε ούτε κόκκο άμμου από την πατρίδα μας»

trump-donald
ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς στρατεύματα η απομάκρυνση του ιρανικού ουρανίου, λέει ο Τραμπ – Διαψεύδει η Τεχεράνη τα περί μεταφοράς του στις ΗΠΑ

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ο Τραμπ χρειάζεται απεγνωσμένα μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν – Ιδού ένα ρεαλιστικό σχέδιο

eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

tina new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 23:33
euroleague-pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές, αλλά… χωρίς απευθείας εισιτήριο – Μάχη με Μονακό στα play-in

19xroni-argostoli-kefalonia-thanatos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς 

joseph-aoun
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Αούν στο Ισραήλ: «Δεν θα παραχωρήσουμε ούτε κόκκο άμμου από την πατρίδα μας»

