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03.06.2026 20:08

GPO: Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ, 3ο πέφτει το ΠΑΣΟΚ – Πού υπερτερεί ο Τσίπρας και πού η Καρυστιανού, από πού αντλούν ψήφους

03.06.2026 20:08
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Την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού έρχεται να επιβεβαιώσει και η νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star. Όπως προκύπτει, λοιπόν, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση, με το ΠΑΣΟΚ να εξοβελίζεται στην τρίτη θέση, και πίσω του το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου ενώ στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 28,6%. Ωστόσο κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου.

Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ του Α. Τσίπρα με 13,2% στην πρόθεση και 15,1% στην εκτίμηση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμησή ψήφου.

Τέταρτο κόμμα είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μ. Καρυστιανού με 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση.
 
Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%. 

Κάτω από όριο του 3% καταγράφονται  το Μέρα 25 με 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%.

Οι δεξαμενές ψήφων για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Η ΕΛΑΣ αντλεί περισσότερες ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ 64,9%, τη Νέα Αριστερά 33,3% , το Μέρα 25 10,5% και την Πλεύση Ελευθερίας 9,1%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη 25,7%, τη Φωνή Λογικής 25%, την Ελληνική Λύση 13,1% και την Πλεύση Ελευθερίας 12,1%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός: Δεύτερος ο Τσίπρας μετά τον Μητσοτάκη

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής: Κ. Μητσοτάκης 26,3%, Α.Τσίπρας 15,1%, Ν.Ανδρουλάκης 8,2%, Κ. Βελόπουλος 7,3%, Μ.Καρυστιανού 7,1%. «Κανένας» απαντά αυθόρμητα το 18,7%.

Εκλογές: Άλλη κυβέρνηση επιθυμούν σχεδόν 7 στους 10


 
Μετά τις εκλογές, το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.


Οι πολίτες πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η ΕΛΑΣ 15,2%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%, η Ελληνική Λύση 7,8%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία 7,8% το ΚΚΕ 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%. Κανένα απαντά το 29,3%.


Καλύτερα ποσοστά  δίνουν οι πολίτες στον Α. Τσίπρα,  στα ερωτήματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εξωτερική πολιτική και το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κ. Μητσοτάκη.


Η Μ. Καρυστιανού υπερτερεί στο ποιος μπορεί να κινητοποιήσει πολίτες που μένουν εκτός πολιτικής,  να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο κράτος δίκαιου και να δώσει ελπίδα και προοπτική.

Τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση του κόμματος της Μ. Καρυστιανού είναι 33,6% και για το κόμμα του Α. Τσίπρα 32,6%.

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