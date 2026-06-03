Τρόμος για μητέρα και το παιδί της στη Ναύπακτο: Παραλίγο να παρασυρθούν από ηλικιωμένο οδηγό – Έκαναν βουτιά σε σούπερμαρκετ για να σωθούν 

Στιγμές τρόμου έζησαν μητέρα και το παιδί της στην Ναύπακτο, που λίγο έλειψε να τους παρασύρει ηλικιωμένο οδηγός.

Ο 75χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε στον δρόμο του μηχανάκια και τραπεζοκαθίσματα.

Η μητέρα είχε μόλις βάλει το παιδί της στο αμάξι. Ακούγοντας τον 75χρονο οδηγό να έρχεται κατά πάνω της, τραβάει το παιδί από το κάθισμα και κρατώντας το αγκαλιά, πηδάει στην είσοδο σουπερμαρκετ.

Η μητέρα και το παιδάκι της είναι καλά στην υγεία τους. Ο 75χρονος συνέθλιψε το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου της.

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