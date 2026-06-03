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03.06.2026 19:52

Θρήνος στην Kαλαμάτα: Στην τελευταία της κατοικία η 39χρονη Βασιλική που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της

03.06.2026 19:52
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Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στην Καλαμάτα η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, την οποία σκότωσε ο 41χρονος σύζυγός της, μέσα στο σπίτι τους, ενώ τα δύο τους παιδικά κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας για την κηδεία, παρουσία φίλων και συγγενών και της αδελφής της, η οποία είναι ο μοναδικός στενός συγγενής της Βασιλικής, καθώς δεν ζουν οι γονείς της.

Η οικογένεια της 39χρονης, αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας, ωστόσο ιδιώτες προσφέρθηκαν να τα καλύψουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος γυναικοκτόνος κατακρεούργησε τη γυναίκα με 45 μαχαιριές, ενώ επιχείρησε να ισχυριστεί αυτοάμυνα, τοποθετώντας το μαχαίρι του φόνου στο χέρι της, ισχυρισμός που καταρρίφθηκε άμεσα.

Ο κατηγορούμενος, που απολογείται την Πέμπτη στον ανακριτή, είχε κάνει αβίωτο τον βίο της συζύγου του, με τη ζήλεια του και μάλιστα είχε τοποθετήσει GPStracker στο αυτοκίνητο της, αλλά και κοριούς στο διαμέρισμα, όπου διέμεναν, ώστε να ακούει τις συνομιλίες της.

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