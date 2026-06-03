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03.06.2026 18:58

Άλιμος: Χειροπέδες σε 15χρονο για βίαιη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης

03.06.2026 18:58
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Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι Αρχές στον Άλιμο, καθώς φέρεται να είναι ο δράστης βίαιης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας που σημειώθηκε στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου. Ο ανήλικος προσέγγισε πεζή ηλικιωμένη και, ασκώντας βία, αφαίρεσε τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της, καθώς και την τσάντα της, μέσα στην οποία υπήρχε χρηματικό ποσό.

Κατά την επίθεση, ο 15χρονος έριξε την ηλικιωμένη γυναίκα στο έδαφος, με συνέπεια να τραυματιστεί στον αγκώνα. Στη συνέχεια, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και διέφυγε.

Μετά την καταγγελία του συμβάντος, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Η προανάκριση οδήγησε στην ταυτοποίηση του 15χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 1ης Ιουνίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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