Άλιμος: Χειροπέδες σε 15χρονο για βίαιη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι Αρχές στον Άλιμο, καθώς φέρεται να είναι ο δράστης βίαιης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας που σημειώθηκε στην περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου. Ο ανήλικος προσέγγισε πεζή ηλικιωμένη και, ασκώντας βία, αφαίρεσε τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της, καθώς και την τσάντα της, μέσα στην οποία υπήρχε χρηματικό ποσό.

Κατά την επίθεση, ο 15χρονος έριξε την ηλικιωμένη γυναίκα στο έδαφος, με συνέπεια να τραυματιστεί στον αγκώνα. Στη συνέχεια, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και διέφυγε.

Μετά την καταγγελία του συμβάντος, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Η προανάκριση οδήγησε στην ταυτοποίηση του 15χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 1ης Ιουνίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο 41χρονος ήθελε να γνωρίζει κάθε κίνηση της Βασιλικής – Είχε «φυτέψει» GPS tracker στο αυτοκίνητο και κοριούς στο διαμέρισμα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκάλυψη «βόμβα» από πρώην περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας: «Κατήγγειλα τo 2021 παράνομες επιδοτήσεις 15,7 εκατ. ευρώ»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση συσκευασμένης σαλάτας «Μπάρμπα Στάθης» μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού











