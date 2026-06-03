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03.06.2026 18:21

ΕΦΕΤ: Ανάκληση συσκευασμένης σαλάτας «Μπάρμπα Στάθης» μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού

03.06.2026 18:21
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Την άμεση ανάκληση συσκευασμένης σαλάτας της εταιρείας «Μπάρμπα Στάθης» ζήτησε ο ΕΦΕΤ, αφού διαπίστωσε παρουσία παθογόνου μικροοργανισμού σε αυτήν.

Συγκεκριμένα, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, προέβη σε δειγματοληψία σαλάτας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026.

Πρόκειται για το προϊόν σαλάτας «ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ» με μαρούλι romaine, butterhead & escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

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