Καλαμάτα: «Είχαμε κάνει σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν πρόλαβα» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής

Ανατριχιαστική η εξομολόγηση της αδελφής της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, σε ακόμη μια γυναικοκτονία στη χώρα μας.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, σχεδίαζαν μαζί τη φυγή της χωρίς να το ξέρει κανείς, προκειμένου να ξεφύγει, αλλά δεν πρόλαβε.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι ο 41χρονος γυναικοκτόνος είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, η αδελφή της απάντησε «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο».

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο δράστης «είχε χτυπήσει πολλές φορές» την αδελφή της, ενώ σημείωσε ότι «αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, με το παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα».

Αναφερόμενη στα δύο παιδιά του ζευγαριού είπε ότι »είναι πλέον μαζί μου» και «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει» τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους.

Δημογλίδου: «Η Βασιλική προσπάθησε να αμυνθεί»

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, νωρίτερα, απέρριψε τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι ήταν σε άμυνα, λέγοντας ότι «τα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό και έκανε αυτοψία στον χώρο που βρέθηκε η σορός αλλά και τα δικά μας ευρήματα δείχνουν ότι ένας άνθρωπος που τραυματίζεται θανάσιμα από τόσα χτυπήματα και φέρει αρκετά αμυντικά τραύματα, προφανώς δεν μπορεί να είναι επιτιθέμενος».

Πρόσθεσε ότι η Βασιλική «προσπάθησε να αμυνθεί στην επίθεση. Η σορός ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, εκτός από μαχαιριές υπήρξαν και χτυπήματα που δεν βρήκαν τον στόχο».

Σημείωσε ακόμη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι «το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τα παιδιά να απομακρυνθούν. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και μπήκαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο παιδιά που κοιμόντουσαν» συμπληρώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν τι συνέβη.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στα παιδιά, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο, ωστόσο το ενδεχόμενο εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων.

Τι είπε ο δάσκαλος χορού της Βασιλικής

Ο δάσκαλος χορού της Βασιλικής κατέθεσε στην αστυνομία και επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι είχε καλέσει την αστυνομία τον Νοέμβριο του 2025 όταν η Βασιλική δεν πήγε σε ένα από τα μαθήματα και δεν απαντούσε και στα τηλέφωνα με αποτέλεσμα να ανησυχήσει.

Τότε ο δάσκαλος χορού είχε πει στους αστυνομικούς ότι η Βασιλική δεν πήγε στο μάθημα και ανησυχούσε γιατί είχε κλειστό το κινητό της, με περιπολικό να πηγαίνει στο σπίτι της γυναίκας ενώ υπήρξε και ενημέρωση της εισαγγελίας. Η Βασιλική τότε είχε ανοίξει την πόρτα και αφού ενημερώθηκε για την καταγγελία είπε ότι απλά ότι δεν πήγε στο μάθημα.

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