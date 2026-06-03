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03.06.2026 11:08

Οχιά που κρυβόταν σε εργαλειοθήκη δάγκωσε αγρότη στην Καλαμπάκα

03.06.2026 11:08
oxia new

Δάγκωμα από οχιά δέχθηκε 64χρονος αγρότης στην Καλαμπάκα όταν έβαλε το χέρι του μέσα σε εργαλειοθήκη στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του stagonnews.gr ο 64χρονος δεν αντιλήφθηκε άμεσα το δάγκωμα θεωρώντας πως ο πόνος που ένιωσε οφειλόταν σε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο ή μαχαίρι που βρισκόταν στην εργαλειοθήκη.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, χωρίς όμως να αναφέρει το ενδεχόμενο δαγκώματος από φίδι με αποτέλεσμα όταν επέστρεψε στο σπίτι του η κατάσταση της υγείας του να επιδεινωθεί και να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία.

Όταν μετέβη εκ νέου στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, οι γιατροί αξιολογώντας τα συμπτώματα και την εικόνα του τραύματος, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για δάγκωμα οχιάς και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο 64χρονος νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με την κατάσταση της υγείας του να εξελίσσεται ομαλά και να παίρνει εξιτήριο.

Η επιβεβαίωση για το τι είχε συμβεί ήρθε όταν επέστρεψε στο σπίτι του και έλεγξε ξανά την εργαλειοθήκη. Τότε διαπίστωσε ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν πράγματι μια οχιά.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:33
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