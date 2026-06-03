Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο.
Συγκεκριμένα, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο.
Γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά στο διαμέρισμα και να μην επεκταθεί.
Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Open, από το διαμέρισμα ακούγονται εκρήξεις, ενώ στο πάνω διαμέρισμα από τον όροφο που έπιασε η φωτιά, ήταν ένα εγκλωβισμένο άτομο, το οποίο η πυροσβεστική απομάκρυνε με ασφάλεια.
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