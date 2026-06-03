Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που «έπεσαν» σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Με μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι Πανελλήνιες 2026 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ).

Οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στα Μαθηματικά, και οι μαθητές της Ομάδας Σπουδών Υγείας στη Βιολογία.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Δείτε εδώ τα θέματα που «έπεσαν» στα Αρχαία Ελληνικά:

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά

Δείτε τα θέματα που «έπεσαν» στα Μαθηματικά:

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Βιολογία

Δείτε τα θέματα που «έπεσαν» στη Βιολογία:

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