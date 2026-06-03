Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους από το Μάντσεστερ στη Θεσσαλονίκη λόγω μεθυσμένου επιβάτη

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη. Μεθυσμένος Βρετανός προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση και κατέληξε με χειροπέδες

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάντσεστερ – Αττάλεια αργά το βράδυ της Τρίτης, προκειμένου να συλληφθεί ένας 39χρονος Βρετανός, ο οποίος προκαλούσε έντονη αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 23.30 με τον άνδρα να βρίσκεται σε εμφανή κατάσταση μέθης.

Η συμπεριφορά του ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, καθώς άρχισε να κινείται επιθετικά τόσο εναντίον των μελών του πληρώματος όσο και προς τους υπόλοιπους συνεπιβάτες του, αδιαφορώντας πλήρως για τις συστάσεις που του γίνονταν.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 39χρονο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πτήση συνεχίστηκε κανονικά προς τον προορισμό της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών Κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης.

Ο 39χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

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