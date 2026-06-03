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03.06.2026 09:05

Παιανία: Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, εννέα συλλήψεις

03.06.2026 09:05
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Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσά τους και ανήλικοι, δέχθηκε την Παρασκευή παρέα άλλων ανηλίκων στην Παιανία. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας ανήλικος, ενώ έγινε καταγγελία και για ληστεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, όταν ομάδα περίπου 30 ατόμων προσέγγισε παρέα ανηλίκων και επιτέθηκε στα μέλη της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους δράστες φέρεται να χτύπησε με ρόπαλο στο κεφάλι έναν ανήλικο, προκαλώντας τον τραυματισμό του. Παράλληλα, σε δεύτερο ανήλικο αφαίρεσαν τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε, αξίας περίπου 150 ευρώ.

Αστυνομικοί που κινητοποιήθηκαν για το περιστατικό πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και κοντά στο κοιμητήριο της Παιανίας εντόπισαν όχημα που εξετάζεται για τη σύνδεσή του με την υπόθεση.

Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα άτομα, τα οποία προσήχθησαν αρχικά και στη συνέχεια συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στην επίθεση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και ληστεία κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Παιανία: Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, εννέα συλλήψεις

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