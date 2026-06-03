Τραγωδία στην Ίο – Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με γουρούνα

Θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα σημειώθηκε την Κυριακή (31/5) στην Ίο, επί της επαρχιακής οδού Χώρας – Μαγγαναρίου, με θύμα έναν 22χρονο.

Στη γουρούνα, σύμφωνα με το cyclades24.gr, επέβαιναν δύο άτομα όταν εξετρέπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ του συνοδηγού.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.

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