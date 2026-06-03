search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 09:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 08:18

Τραγωδία στην Ίο – Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με γουρούνα

03.06.2026 08:18
ios_greece_unsplash
unsplash

Θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα σημειώθηκε την Κυριακή (31/5) στην Ίο, επί της επαρχιακής οδού Χώρας – Μαγγαναρίου, με θύμα έναν 22χρονο.

Στη γουρούνα, σύμφωνα με το cyclades24.gr, επέβαιναν δύο άτομα όταν εξετρέπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ του συνοδηγού.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Ζέστη σε όλη τη χώρα, μέχρι 34 βαθμούς ο υδράργυρος – Πού θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες (videos)

Πανελλαδικές 2026: Σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 3χρονο παιδί – Αναζητούνται οι γονείς του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bioiatriki adwnis
BUSINESS

Νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής εγκαινίασε η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ενισχύοντας τις διαγνωστικές δυνατότητες στην Ελλάδα

katsafadoy-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Δήμητρα Κατσαφάδου – «Όσα χρήματα και να έχεις, όλα είναι μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, εννέα συλλήψεις

skaramangas sumfwnia
BUSINESS

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και HDHyundaiHeavyIndustries υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για σκάφη επιφανείας

ntantades_geitonias
ΕΛΛΑΔΑ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις από γονείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

ginaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά, τα ηρεμιστικά και η παρακολούθηση στα social media

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

germany-poverty
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Η φτώχεια χτυπάει και τη Γερμανία - 13 εκατ. άνθρωποι με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου όρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 09:10
bioiatriki adwnis
BUSINESS

Νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής εγκαινίασε η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ενισχύοντας τις διαγνωστικές δυνατότητες στην Ελλάδα

katsafadoy-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Δήμητρα Κατσαφάδου – «Όσα χρήματα και να έχεις, όλα είναι μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, εννέα συλλήψεις

1 / 3