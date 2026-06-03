Αίθριος με καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα είναι και σήμερα, Τετάρτη (3/6), ο καιρός σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά έως τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται να εκδηλωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά έως τα 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά και κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης μεμονωμένων καταιγίδων.

Από αργά την νύχτα και κατά τη διάρκειά της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά άιθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι ενώ είναι πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στην ανατολική Πελοπόννησο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Επιδείνωση από την Πέμπτη

Μεταβολή του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (5/6)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πρόγνωση για το Σάββατο (6/6)

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για την Κυριακή (7/6)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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