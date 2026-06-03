Πανελλαδικές 2026: Σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Στην «καρδιά» των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισέρχονται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, καθώς καλούνται να εξεταστούν στα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού, που διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία τους προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών διαγωνίζονται στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στα Μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Σπουδών Υγείας εξετάζονται στη Βιολογία.

Η σημερινή εξεταστική διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα τρία αυτά μαθήματα συγκαταλέγονται στα υψηλής βαρύτητας αντικείμενα για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής στις σχολές προτίμησης των υποψηφίων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00 το πρωί, ενώ η έναρξη της διαδικασίας έχει οριστεί για τις 08:30. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη.

Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας εντός των εξεταστικών κέντρων.

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