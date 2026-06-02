Μήνυμα συνέχισης του θετικού κλίματος από τον Τούρκο πρέσβη στην Ελλάδα: «Ο διάλογος είναι εφικτός»

Τη σημασία της διατήρησης του θετικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέδειξε από την Αθήνα ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγές, κατά τη δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026.

Ο Τούρκος πρέσβης υπογράμμισε ότι, παρά τις διαφορές και τα εκκρεμή ζητήματα, Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει τα τελευταία τρία χρόνια πως ο διάλογος, η συνεργασία και η πρόοδος είναι εφικτά.

«Ο διάλογος είναι εφικτός»

Ο Τσαγατάι Ερτσιγές, μιλώντας στη δεξίωση της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι δύο χώρες έχουν δείξει πως μπορούν να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, παρά την ύπαρξη διαφορών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει ότι, παρά τα εκκρεμή ζητήματα, «ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή».

Ο Τούρκος πρέσβης σημείωσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν ανοιχτοί και λειτουργικοί. Μέσα από τη συνεχή επαφή και την αμοιβαία προσπάθεια, όπως είπε, έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που επιτρέπει στις δύο χώρες να διαχειρίζονται τις προκλήσεις και, ταυτόχρονα, να διευρύνουν τα πεδία συνεργασίας.

Η βούληση των δύο ηγετών

Ο κ. Ερτσιγές έκανε ειδική αναφορά στη βούληση των δύο ηγετών να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διαδικασία προσέγγισης Ελλάδας – Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δέσμευση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά την τελευταία συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Η πρόοδος που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια δημιούργησε μια πολύτιμη βάση διαλόγου, συνεργασίας, αμοιβαίου οφέλους και κατανόησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρέσβης.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Σύνδεση με την οικονομική συνεργασία

Ο πρέσβης της Τουρκίας συνέδεσε την πορεία των διμερών σχέσεων με την οικονομική συνεργασία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ναυτιλιακό τομέα.

Όπως υπογράμμισε, οι ναυτιλιακοί κλάδοι των δύο χωρών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου για διμερές εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για στόχο που έχουν θέσει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι τομείς συνεργασίας στη ναυτιλία

Ο κ. Ερτσιγές ανέφερε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, οι υπηρεσίες logistics και συνολικά ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελούν πεδία στα οποία Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασία.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρέσβη, η ενίσχυση αυτών των τομέων μπορεί να αποφέρει αμοιβαίο όφελος και να στηρίξει τη θετική δυναμική που έχει διαμορφωθεί στις διμερείς σχέσεις.

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