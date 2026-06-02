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02.06.2026 22:04

Η στιγμή που ο δραπέτης φεύγει ανενόχλητος από τις Φυλακές Κορυδαλλού – Βίντεο ντοκουμέντο

02.06.2026 22:04
korydallos

Καρέ- καρέ καταγράφεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο η απόδραση του 48χρονου κρατούμενου από τις Φυλακές Κορυδαλλού

Στο βίντεο φαίνεται ο 48χρονος να τρέχει στη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη για να ξεφύγει, ενώ δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι προσπαθούν να τον προφτάσουν.

Η απόδραση σημειώθηκε την Τρίτη (2/6), περίπου στις 08:30 το πρωί, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η τροφοδοσία.  Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η πύλη ήταν ανοιχτή και βγήκε από το σωφρονιστικό ίδρυμα χωρίς να γίνει αντιληπτός. 

Εξέτιε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και μάλιστα είχε κριθεί κατάλληλος για τη λήψη τακτικών αδειών. Το τελευταίο εξάμηνο είχε λάβει τρεις άδειες, επιστρέφοντας κάθε φορά κανονικά στις φυλακές.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κατηγορούνται για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ παράλληλα έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

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