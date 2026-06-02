Συναγερμός στο Κολωνάκι: Φωτιά σε υπόγειο αποθήκης καταστήματος στη Σκουφά (Photos)

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 2/6, σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος «Νάκας», επί της οδού Σκουφά στο Κολωνάκι, με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, μεταξύ αυτών δύο κλιμακοφόρα και ένα υδροφόρο όχημα, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σκουφά στο ύψος της Δημοκρίτου.

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα Τσίπρα για την απώλεια του Νάσου Αθανασίου: «Ήρεμη, πολύτιμη δύναμη στον χώρο της δημοσιογραφίας και της πολιτικής»

Φονική παράσυρση ηλικιωμένης από φορτηγό στις Αφίδνες

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Έκλεισαν την ΕΟ Λάρισας-Κοζάνης (Photos/Videos)











